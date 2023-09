Final Fantasy 7 Rebirth bekommt Erscheinungstermin, nutzt Schalttag in 2024

Final Fantasy 7 Rebirth wird am 29. Februar 2024 veröffentlicht, dies enthüllte Square Enix während der State of Play-Präsentation von Sony.

Das ursprüngliche Final Fantasy 7 wurde 1997 für PlayStation veröffentlicht und hat eine treue Anhängerschaft. Rebirth ist die Fortsetzung von Square Enix’ Neuinterpretation des Klassikers, namentlich Final Fantasy 7 Remake aus dem Jahre 2020. Der neue, dreiminütige Trailer ist vollgepackt mit allen Dingen, die man sich im Nachfolger so erwarten könnte. Darunter wurden die neuen Gebiete gezeigt – der erste Teil Remake spielte sich ja ausschließlich in der Anfangsstadt Midgar ab -, aber auch die kommenden Charaktere wie Cait Sith und auch der Gestaltwandler Vincent Valentine sind zu sehen.

Vincent ist ein Side-Charakter in Final Fantasy so wie Yuffie, und er wird während einer Nebenquest in Shinra Mansion im klassischen Spiel gefunden. Yuffie schloss sich der Crew auf PlayStation 5 in Final Fantasy 7 Remake Intergrade an, und es sieht so aus, als würde Vincent seinen Moment in Rebirth bekommen. Square Enix hat Vincents Gesicht im Final Fantasy 7 Rebirth-Trailer nicht gezeigt, aber es ist leicht zu sagen, dass er es ist: Der Typ springt direkt aus einem Sarg und regt sich auf, weil sein Schlaf gestört wurde – same, möchte man sagen. Und ja, Cloud fährt im Trailer zum Veröffentlichungsdatum mit einem Segway! Seht das Video selbst gleich hier: