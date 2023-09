Final Fantasy 14 wird nun zu einem Brettspiel – ob das gut geht?

Das Hit-Massiv-Multiplayer-Online-Spiel Final Fantasy 14 soll offiziell zu einem Tabletop-Rollenspiel adaptiert werden.

Square Enix sagte, dass es das Final Fantasy 14 TTRPG mit einem Starter-Set einführen würde, und es ist bereits zur Vorbestellung verfügbar, mit Veröffentlichung für Mai 2024. Es wird rund 60 Euro kosten und besteht aus einem “anfängerfreundlichen” Spielerbuch, das die Spielregeln erklärt, sowie einem Buch für Spielleiter mit Tipps und Ratschlägen sowie drei vorgefertigten Szenarien, die direkt mit der Handlung des Online-Spiels verknüpft sind. Das Final Fantasy 14 TTRPG ist für Gruppen von fünf Spielern konzipiert, kann aber mit nur drei Spielern arbeiten.

Das Starter-Set, das sich an Anfänger:innen im Tischspiel zu richten scheint, enthält auch vier vorgefertigte Charakterblätter (für Krieger, weißen Magier, Drachen und schwarzen Magier), einer Regelzusammenfassung und einem Strategieleitfaden, 16 benutzerdefinierten Würfeln, einer Begegnungskarte, Charakter-Token und Fähigkeitsmarkern. Square Enix plant auch ein vollständiges Standard-Regelbuch und einen scheinbar umfassenderen Gamemaster-Guide mit vorgefertigten Szenarien, aber diese sind nur auf der offiziellen Website als „kommt bald“ aufgeführt. Wärt ihr an so einem Spiel interessiert?