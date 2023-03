Feuerwear Louis (M) gratis beim Kauf einer Fahrradtasche Sam

Gute Nachrichten für Radfahrer:innen – Feuerwear beschert allen Käufer:innen einer Fahrradtasche Sam eine kostenlose Werkzeugtasche Louis (M).

Verstauen und einrollen

Die Fahrradtasche Sam gewinnt durch das Rolltop-Hauptfach mit Reißverschluss bei Bedarf gerade in der Höhe viel an Stauraum. Selbst ein Laptop im 17-Zoll-Format finden neben Getränkeflasche und Lunchbox ausreichend Platz. Der am Taschenboden und im unteren Rückenteil verarbeitete Feuerwehrschlauch macht Sam auch an den besonders beanspruchten Stellen wasser- und schmutzabweisend. Getragen wird Sam entweder mit dem kleinen Tragegriff auf der Rückseite oder über die zwei Extra-Henkel am Ende des Rolltops.

Alles fest im Griff

Mit dem Klickfix-Befestigungssystem ist Sam einfach und sicher an nahezu jedem Gepäckträger befestigt. Vor dem ersten Einsatz wird dazu einmalig der untere Drehhaken mit einem Schraubenzieher auf den eigenen Gepäckträger eingestellt. Ab dann ist das Klickfix-System werkzeuglos in Sekundenschnelle einsatzbereit. Die Kompaktschiene der sicheren Halterung ist mit zwei verstellbaren schwarzen Haken und einem rotem Sicherungsbügel ausgestattet. Damit heißt es: Einhängen – klick – los! Auch auf holprigen Pisten gibt es kein Verrutschen oder gar Verlieren der Tasche.

Ordnung schaffen

Mit Sortierbeutel Louis ist immer alles Wichtige im Griff. Louis ist die ideale Ergänzung zur Fahrradtasche Sam. Ohne Inhalt ist er ganz flach und findet überall Platz, bei Bedarf kommt er als zusätzlicher Ordnungshelfer zum Einsatz. So passen in Louis ohne Probleme alle wichtigen Werkzeuge für die nächste Radtour wie eine mini Luftpumpe, ein Reifenheber, ein Inbusschlüssel-Set und das Multitool. Dabei besonders praktisch: Louis kann geöffnent aufrecht hingestellt werden, so sind alle Werkzeuge direkt im Blick!

Abmessungen, Zubehör, Verfügbarkeit & Preis

Die Fahrradtasche Sam ist 35 cm breit, 13 cm tief und durch das variable Rolltop zwischen 39 und 55 cm hoch. Im Lieferumfang ist eine extra Schutzhülle mit dabei, die bei Starkregen oder besonders matschigen Wegen zusätzlichen Schutz bietet. In einer kleinen Seitentasche mit Reißverschluss ist diese verstaut und schnell griffbereit. Die Fahrradtasche wird in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz angeboten und ist im Feuerwear-Online-Shop sowie im Einzelhandel für 198 Euro erhältlich. Gratis zu jedem Sam gibt es einen Louis M im Wert von 43 Euro.