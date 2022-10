Feuerwear Blumentopf Flora ab sofort erhältlich

Sprichwörtlich sagt man, dass es für jeden Topf einen Deckel gibt – Feuerwear will offenbar auch Pflanzen den richtigen Topf bescheren und erweitert mit dem Blumentopf Flora das Portfolio nach Taschen, Rucksäcken und Notizbüchern nun in Richtung Innenausstattung. Das zweiteilige Set Flora besteht aus einem ca. 20 cm hohen zylinderförmigen Übertopf aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch sowie dem passenden Pflanztopf. Letzterer besteht aus 100 % recyceltem PCR-Kunststoff. Flora macht mit einer schicken Zierpflanze auf dem Bürotisch genauso viel her wie mit duftenden Kräutern in der Küche. Erhältlich ist der Blumentopf ab dem 19. Oktober 2022 zum Preis von 49,- Euro.

In den eigenen vier Wänden oder als Geschenk: Flora macht immer was her

Ob in Rot oder in schlichtem Weiß gehalten, der ca. 20 cm hohe, zylinderförmige Blumentopf mit einem Durchmesser von rund 20,5 cm setzt immer ein Statement für Nachhaltigkeit. Und das nicht nur im Eigengebrauch, sondern ganz besonders als Geschenk für umweltbewusste Freunde und Familienmitglieder. Von innen ist Flora – typisch für Feuerwehrschlauch – gummiert. Der Boden ist aus recycelter Plane gefertigt. Das macht Flora besonders robust, wenn beim Gießen doch mal ein Tröpfchen Wasser daneben geht. Und so wie jeder recycelte Feuerwehrschlauch seine ganz eigenen echten Einsatzspuren mitbringt, ist auch jeder Blumentopf ein einzigartiges Unikat mit individuellen Aufdrucken und Gebrauchsspuren. Damit ist Flora das perfekte Geschenk zur Wohnungseinweihung echter Individualist:innen.