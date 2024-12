Feltopia von Wooly Games: Handgefilztes Abenteuer kommt 2026

Feltopia ist das erste Projekt der Kreativdirektorin Andrea Love und ihres Teams bei Wooly Games. Worum geht’s in diesem Titel?

Über Feltopia

Love verwendet seit langem Nadelfilzwolle, um Stop-Motion-Animationen für Werbespots, Kurzfilme und soziale Medien zu erstellen, aber ich habe das Medium noch nie in einem Spiel verwendet. “Wir erkannten, dass es eine Marktlücke für diese Art von Ästhetik gab, und beschlossen, sie zu füllen”, sagte Love. Love beschreibt Feltopia als eine gemütliche Variante des Side-Scrolling-Shoot ’em up-Genres, als “cute ’em up“. Ihr schlüpft in die Rolle eines Schafhirten namens Skyrider, der magische Kräfte einsetzt, um die Welt von einem eindringenden Smog zu reinigen und ihre Regenbogenherde zu retten. Ihr tötet hier keine Feinde, getreu dem Motto cute ’em up werdet ihr infizierte Kreaturen und Bosse in ihre wahre Form zurückverwandeln. All das sieht natürlich äußerst charmant aus. Es ist offensichtlich, dass Love und ihr Team eine Menge Persönlichkeit in ihr erstes Spiel einfließen lassen!

„Wolle eignet sich wirklich gut für die natürliche Welt, also wusste ich, dass ich ein Spiel mit geschwungenen Landschaften und vielen elementaren Effekten erstellen wollte”, sagte Love. “Die klassische Side-Scroller-Mechanik, gemischt mit unseren handgefilzten Stop-Motion-Techniken, verleiht Feltopia sowohl ein neuartiges als auch ein nostalgisches Gefühl, was ein Gleichgewicht ist, das ich gerne mit meiner Animationsarbeit treffe. Unser Ziel ist es, ein typisch gewalttätiges Genre zu nehmen und es umzukehren, so dass es um Transformation und Heilung geht und nicht um Zerstörung und Tod.” Wooly Games, das letztes Jahr mit der Arbeit an Feltopia begonnen hat, zielt darauf ab, das Spiel Mitte 2026 zu veröffentlichen. Es wird zuerst Steam erreichen und später auf anderen Konsolen-Plattformen ankommen. Ich freue mich schon darauf, und was sagt ihr zu diesem Game?