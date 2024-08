Fellowship angekündigt, ein Multiplayer-Online-Dungeon-Abenteuer

Der Verleger Arc Games und der Entwickler Chief Rebel haben Fellowship angekündigt. Ein bunter Mix für Fans von MMOs, nur ohne MMO?!

Mehr über Fellowship

Bei Chief Rebel handelt es sich um ein in Stockholm ansässiges Studio, das sich aus Branchenveteranen zusammensetzt, die an World of Warcraft, Diablo, Helldivers, Battlefield, Tom Clancy’s The Division, Just Cause und mehr gearbeitet haben. Fellowship nimmt Fan-Lieblingselemente aus massiven Multiplayer-Online-Spielen, Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spielen und Action-RPGs, darunter “aufregende Endgame-Dungeon-Läufe, eine vielfältige Liste von Helden, kooperatives, teamorientiertes Gameplay und epische Beute”, um den Spieler*innenn “ein wirklich einzigartiges und herausforderndes und dennoch zugängliches Spieler-gegen-Umgebungs-Dungeoncrawler-Erlebnis” zu bieten. Wir müssen uns auf die Zusammenarbeit als Team konzentrieren, mit Schwerpunkt auf Geschicklichkeit, Zusammenarbeit und Strategie, um Bosse zu besiegen, Beute zu sammeln.

Wie üblich gilt es, ein Team mit Tanks, Heilern und Schadens-Helden zu bilden, um durch die Dungeons zu kommen. Fellowship macht es einzigartig, dass man sofort in solche Dungeons kommt, ohne, dass man zuvor ein Spiel für mehrere Stunden spielen musste. Sowohl Neuankömmlinge als auch erfahrene Veteranen werden entdecken, dass sie von Anfang an das von ihnen gewünschte Dungeon-Erlebnis erhalten können, da sie Quick Play Dungeons spielen können, die mehr gelegentliche 10- bis 15-minütige Dungeon-Läufe bieten, oder Ranked Dungeons, die ein wettbewerbsfähigeres Erlebnis bieten, da sie es den Spieler*innen ermöglichen, die Dungeon-Schwerigkeit nach ihren Wünschen zu skalieren, aus verschiedenen Dungeon-Modifikatoren zu wählen und mehr.

Stimmen zum Spiel

“Wir freuen uns sehr, Fellowship vorzustellen, ein Leidenschaftsprojekt, an dem wir seit langer Zeit arbeiten, seit wir Chief Rebel gegründet haben”, sagte Chief Rebel CEO und Game Director Axel Lindberg in einer Pressemitteilung. “Mit Fellowship haben wir uns von vielen Spielen inspirieren lassen, die wir lieben, um ein Dungeon-Abenteuer zu schaffen, mit dem die Spieler von Anfang an mit Leichtigkeit in den besten Teil von MMOs und ARPGs, Endgame-Dungeons, springen können. Die Gemeinschaft wird ein sich ständig weiterentwickelndes Abenteuer sein, und wir wollen, dass die Spieler von Anfang an davon teilnehmen, also können wir es kaum erwarten, dass die Spieler*innen sich uns für unseren geschlossenen Alpha-Spieltest vom 15. bis 20. August anschließen!”

Der CEO von Arc Games, Yoon Im, fügte hinzu: “Fellowship markiert den Beginn eines neuen Genres, das darauf abzielt, das traditionelle [Massively Multiplayer Online] Gameplay-Erlebnis zu modernisieren und es zu einem potenziellen Game Changer in unserer Branche zu machen. Wir freuen uns, unsere umfangreiche Online-Multiplayer- und [Massively Multiplayer Online]-Expertise zu nutzen, um Chief Rebel bei diesem ehrgeizigen neuen Videospiel zu unterstützen. Der geschlossene Alpha-Test ist nur der Anfang für Fellowship, da wir viele unglaubliche Inhalte und Funktionen zu enthüllen haben, während wir auf einen PC-Launch im nächsten Jahr abzielen.“ Nun, den Ankündigungstrailer zum wohl 2025 erscheinenden Spiel gibt es gleich hier – was haltet ihr davon?