Far Cry 6 offiziell angekündigt (Release im Februar 2021)

Während der Ubisoft Forward wurde bekannt gegeben, dass sich Far Cry 6 in der Entwicklung befindet und am 18. Februar 2021 für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, im Epic Games Store und Ubisoft Store für Windows PC, sowie auf Uplay+ erscheinen wird. Zudem gibt es auch erste Infos und Trailer zum Spiel – viel Spaß damit!

„Unser Land ist wie diese Granate… du musst unsere Leute schön fest umklammern, ansonsten gehen wir alle zusammen hoch.” – Antón Castillo.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas, wahlweise männlich oder weiblich, welche(r) in Yara geboren und aufgewachsen ist, und sich inmitten der Revolution gegen Antón Castillo befindet. Als Dani werdet ihr zu Guerillakämpfern und erkundet eine riesige Inselnation, vom üppigen Dschungel bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza. Um erfolgreich gegen Antón Castillos übermächtiges Regime ankommen zu können, müsst ihr nicht nur Einfallsreichtum zeigen, sondern auch ein Arsenal einzigartiger neuer Waffen, Fahrzeuge und tierischer Gefährten (Fangs for hire) einsetzen, wie zum Beispiel Chorizo, den süßesten Dackel auf Rädern.

Hollywood-Anstrich

Ähnlich wie es Activision bei Call of Duty gemacht hat, greift nun Ubisoft ebenfalls auf Hollywood-Größen zurück, um dem Spiel noch mehr Authentizität zu verleihen. So erwarten euch beispielsweise der renommierte Schauspieler und Emmy-nominierte Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian) und Anthony Gonzalez (Coco). Mit an Bord sind zudem ein vom Film- und Fernsehkomponisten Pedro Bromfman (Narcos) geschaffener Soundtrack und eine Eröffnungssequenz unter der Regie von Emmy-Preisträger Patrick Clair (Westworld, True Detective).