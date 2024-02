Fantasy-RPG Tales of Seikyu erobert Kickstarter, Konsolen und die Switch

Wer nach einem weiteren Fantasy-Landwirtschaftsabenteuer mit RPG-Elementen sucht, sollte das Kickstarter-Projekt Tales of Seikyu checken.

Über Tales of Seikyu

Derzeit steht die offizielle Kickstarter-Kampagne des Spiels bei knapp 280.000 Euro (von ursprünglich gewünschten 37.000), und damit hat die Kampagne ein Stretch-Ziel erreicht. Das bedeutet eine Veröffentlichung auf allen Systemen, einschließlich “Switch-Plattformen”. Während das Spiel derzeit für die aktuelle Nintendo Switch bestätigt wird, ist der Entwickler ACE Entertainment auch für eine Veröffentlichung auf Nintendos angeblichem Folgesystem offen.

Tales of Seikyu spielt in der japanischen Shōwa-Ära und spielt auf einer Insel, die als Seikyu bekannt ist. Dies ist ein einzigartiger Ort voller mystischer Yōkai, an dem wir Pflanzen pflanzen, Handwerk betreiben, an Viehzucht, Angelwettbewerben teilnehmen und Unterwasserruinen erkunden dürfen. Wir werden auch Freundschaften aufbauen, Familien mit Bewohnern gründen, die Stadtentwicklung unterstützen und mehr als 40 Yōkai-Bewohner kennenlernen können. Das Spiel zielt auf den frühen Zugang im Dezember 2024 ab. Werdet ihr die Kampagne unterstützen?