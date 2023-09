Fallout 76: Atlantic City – neue Erweiterung erscheint im Dezember 2023

Vor ein paar Monaten enthüllten Bethesda Game Studios die Fallout 76-Erweiterung Atlantic City, und jetzt haben wir ein Datum!

Mehr zu Atlantic City

Nun, dem Trend entgegenwirkend, etwas für Fallout 76 zu enthüllen und dann Fans für Ewigkeiten im Unklaren zu lassen, hat das Team jetzt bestätigt, dass Atlantic City am 5. Dezember 2023 veröffentlicht wird. Es wurde enthüllt, dass es so groß ist, dass es in zwei Updates eingesetzt wird: Boardwalk Paradise und America’s Playground – und der erste Teil dieser Roadmap wird am 5. Dezember auf allen Plattformen landen – es gibt jedoch noch kein Datum für den zweiten Teil. Fast so wie bei Pokémon Karmesin und Purpur!

Glücklicherweise scheint es, dass Atlantic City nicht so wie die vorherige The Pitt-Erweiterung sein wird, die vor über einem Jahr erschienen ist. Das war unter den Fans ein ziemlicher Rohrkrepierer, aber die neue Fallout 76-Erweiterung wird viel mehr Inhalte bieten, darunter:

Neue, noch nie dagewesene Orte im Fallout-Universum

Ein vollwertiges Casino in New Vegas

Neue Fraktionen zum Bekämpfen

Brandneue Schöpfer

Eine Expedition innerhalb des Updates

Völlig neue Questlinien

Klingt super – freut ihr euch schon darauf?