Neuer Trailer zu den DLC-Teilen von Pokémon Karmesin und Purpur

Ein neuer Trailer wurde veröffentlicht und hat damit eine ziemlich große Anzahl von zurückkehrenden Starter-Pokémon bestätigt. Der Trailer wurde während des Finales der Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 aus Yokohama, Japan, gezeigt. Game Freak bestätigte, dass alle fehlenden Starter-Pokémon aus allen Generationen in das Spiel zurückkehren würden. “Der Schatz von Zone Null” ist der Name des DLC zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur . Das DLC erweitert das Spiel um zahlreiche neue Inhalte und wird in zwei einzelnen Teilen erscheinen, die gemeinsam über 230 neue Pokémon im Spiel freischalten werden. Diese Teile besitzen die Titel “Die Türkisgrüne Maske” und “Die Indigoblaue Scheibe”.

Der Trailer zeigte auch mehrere neue Angriffe, die dem Spiel als Teil des DLC hinzugefügt werden. Sämtliche der neuen Pokémon sind auch auf das Spiel übertragbar, wenn ihr sie in früheren Generationen gefangen habt. Dies kann über Pokémon Home erfolgen. Es klingt, als würde es zukünftig nicht an neuen Inhalten für Pokémon Purpur und Karmesin mangeln. Doch irgendwie wurden die schon in unserem Test angesprochenen technischen Probleme wie unsaubere Texturen, ruckelnde Charaktere im Hintergrund et cetera nach wie vor nicht behoben. Sind sie unlösbar, oder ist es Game Freak einfach egal? So oder so, ich hoffe inständig, dass das Studio mit den nächsten Titeln wieder ein wenig auf die Optik achtet. Auch, wenn die Serie noch nie für die beste Grafik berühmt war: Da geht noch mehr!