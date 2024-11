Fairy Tail 2: Das Spiel bietet eine noch nie dagewesene Geschichte

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben neue Infos und Videos von Fairy Tail 2 veröffentlicht. Fans können sich darauf freuen!

Über Fairy Tail 2

Denn nach dem Schaffen der Hauptgeschichte wird eine völlig neue Storyline freigeschaltet, die es nur in diesem Game zu sehen gibt. So sehen wir in der brandneuen Story “Key to the Unknown”, was nach dem Alvarez Empire-Handlungsbogen passiert! Dazu dürfen wir auch neue Seiten der Charaktere von FAIRY TAIL erleben, die nur in diesem Spiel in den “Character Stories” zu finden sind. Wie sieht das Ganze aus? Nach dem Ende der Hauptgeschichte beginnt eine neue Reise, die sich über die weitläufige Weltkarte erstreckt, der “Schlüssel zum Unbekannten”. Alle vier Kapitel können nur durch diese neue Geschichte des Spiels erlebt werden.