Fae Farm OUT NOW: Gemütliche Farm-Simulation auf Nintendo Switch und PC

Phoenix Labs hat nun endlich Fae Farm veröffentlicht, das zweite Spiel des Studios nach ihrem Debüt-Titel Dauntless. Lest hier mehr!

Mehr über Fae Farm

Das Spiel (hier geht’s zur offiziellen Website) ist schon eine Weile in der Mache, so wurde es im November 2022 angekündigt, und zwar für den September 2023 – mit Cross Play! Nun ist es so weit: Fae Farm ist die Liebeserklärung von Phoenix Labs an gemütliche Farm-Simulationen und ist ab sofort für Nintendo Switch und PC erhältlich. Im von Magie und Geheimnissen geprägten Game werden wir in ein wundersames Land eingeladen, in welchem wir das märchenhafte Leben unserer Träume aufbauen können. Das lässt sich bewerkstelligen, indem wir Pflanzen anbauen, Tiere fangen und züchten und viele einzigartige Gegenstände herstellen, mit denen wir unser Zuhause und das Aussehen unserer Charaktere individuell gestalten können. Jede Ecke von Azoria verströmt Gemütlichkeit, von den verschiedenen Umgebungen bis hin zu den charmanten Charakteren und niedlichen Kreaturen, welche die Insel bevölkern.