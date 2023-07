Facebook-Konzern Meta gibt das Quest Pro VR-Headset auf

Meta hat sein Quest Pro VR-Headset auf der letztjährigen Meta Connect-Konferenz Anfang Oktober vorgestellt. Das war’s mit dem Gerät!

Über das Meta Quest Pro

Denn Meta hat das Gerät nur wenige Wochen später, am 25. Oktober 2022, auf den Markt gebracht. Seitdem sind neun Monate vergangen und es scheint, dass Meta nun, wohl so wie Google das tat, nach der Vorstellung von Apples Vision Pro die weiße Flagge hisst. Laut The Information gibt Meta sein Premium-VR-Headset auf. Der Bericht behauptet, dass Meta seinen Lieferanten Anfang des Jahres mitgeteilt hat, dass es keine neuen Komponenten für das Headset benötigen würde. Darüber hinaus hat der Quest Pro-Hersteller von Meta, Goertek, gesagt, dass es nur Einheiten bauen wird, solange Vorräte verfügbar sind. Und es ist nicht nur die Pro-Variante, die Meta zu Grabe trägt. Anfang dieses Jahres enthüllte das Unternehmen, dass es neben dem Quest 3-Headset an zwei weiteren Headsets arbeitet. Eines dieser Headsets soll wohl eine erschwinglichere Version des VR-Sets sein, während das andere ein fortschrittlicheres Gerät mit dem Codenamen La Jolla war.

Es wird angenommen, dass La Jolla eine Fortsetzung des Quest Pro-Headsets hätte sein sollen, aber Meta hat Berichten zufolge die Entwicklung dieser Hardware der zweiten Generation eingestellt. Die Pro wurde zu einem Preis von 1.499 US-Dollar auf den Markt gebracht, ein Preis, der dazu führte, dass viele wegen der hohen Anschaffungskosten zurückschreckten. Nach schlechten Bewertungen für sein Gewicht, die unbequeme Passform und schlechte Software scheint es, dass Meta seine Bemühungen auf seine erschwinglicheren VR-Geräte konzentrieren möchte. Es wird erwartet, dass die Quest 3 einige große Verbesserungen gegenüber der Quest 2 haben wird, die dünnere Objektive, eine höhere Auflösung, einen viel leistungsstärkeren Prozessor, Mixed-Reality-Funktionen und mehr umfassen. Die Quest 3 wird angeblich im Herbst 2023 erscheinen. Etwas für euch?