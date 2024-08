Faaast Penguin: Ganz schön Gas geben mit Pinguinen!

historia, das japanische Entwicklungsstudio hinter dem LIVE A LIVE-Remake und der Caligula Effect-Serie, hat Faaast Penguin angekündigt.

Ab geht’s mit Faaast Penguin

Worum handelt es sich überhaupt? Nun, es ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Rennspiel mit plattformübergreifendem Spiel, das im September über Steam und Epic Games Store für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC kommt. “Faaast Penguin wurde entwickelt, um ein aufregendes Erlebnis für alle Altersgruppen zu sein, als ob Sie in dem Moment, in dem Sie das Spiel starten, auf einer Aktivitätstour durch ein Resort wären”, sagte der historia-Produzent und Spieledesigner Shun Sasaki in einer Pressemitteilung. “In den Rennen können Sie Ihre Rivalen angreifen, um in den Himmel zu fliegen und Vorteile zu erlangen, von denen wir glauben, dass es sich um ein Spielerlebnis handelt, das noch nie zuvor gesehen wurde. Wir hoffen, dass Sie den Nervenkitzel erleben werden, Abkürzungen zu nehmen, indem Sie erfolgreich eine Reihe von Angriffen starten!”