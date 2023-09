F2P-Battle Royale-Game My Hero Ultra Rumble ab sofort erhältlich

Bandai Namco Europe kündigt an, dass das F2P-Battle Royale-Game My Hero Ultra Rumble, das – wie der Name vermuten lässt – auf dem Universum von My Hero Academia basiert, ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar ist.

Was erwartet euch?

24 Spieler*innen bilden Teams mit je drei Personen und können aus 18 bekannten Held*innen und Bösewicht*innen des Franchise wählen. Die Arena ist mit Fallen ausgestattet und schrumpft mit der Zeit. Spielende müssen schnell agieren, in Bewegung bleiben und sich verteidigen, um am Ende als Sieger-Team übrig zu bleiben. Folgende Features machen es leichter, die Oberhand im Match zu behalten:

Fähigkeiten-Karten sind auf der Karte verteilt. Spielende können diese nutzen, um das Level ihrer Macken zu erhöhen und somit stärker zu werden.

Sich als Held*in oder Bösewicht*in gegenüber Zivilisten in Not zu verhalten kann mächtige Gegenstände freischalten.

Wiederbelebungs-Karten können in der Arena gefunden werden und Team-Mitglieder wiederbeleben.

Spielende können sich außerdem über neue Inhalte freuen, die regelmäßig mit neuen Seasons eingeführt werden: