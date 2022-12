Exitdoors Erfahrungsbericht: Matrix, Tesla und bald auch der Ö-800

Vor wenigen Tagen haben wir Exitdoors in der Spitalgasse im 9. Wiener Gemeindebezirk einen Besuch abgestattet und die beiden verfügbaren Spiele ausprobiert. Ob wir wieder entkommen sind, und wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in meinem Exitdoors Wien Erfahrungsbericht.

Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt.

Escape-/Exit-the-Room-Spiele?

Bei sogenannten Escape- oder Exit-the-Room-Games geht es im Prinzip darum, durch das Lösen kleiner Rätsel, die vorwiegend das logische Denken, offene Augen und gute Kommunikation unter den Mitspieler:innen fordern, einen Raum, in dem man vorher (freiwillig) eingesperrt wurde, wieder zu verlassen. In den meisten Fällen steht dem Team ein/e Spielleiter:in hilfreich zur Seite – natürlich von außerhalb der Spielestube. Und für mich ganz neu war hier dieses Mal, dass Tipps nicht per Walkie-Talkie durchgegeben wurden, sondern via WhatsApp Chat.

Die zwei angebotenen Spiele in Wien

Fiction Escape

Mr. Tesla

Ö-800 (coming soon)

Aktuell könnt ihr am Wiener Standort von Exitdoors die beiden Spiele Fiction Escape und Mr. Tesla in Angriff nehmen. Ö-800 ist ein neuer Raum, der in Düsseldorf bereits gespielt werden kann, in Österreich aber noch auf die Premiere warten muss. Die Testimonial-Images aller drei Räume empfangen euch dennoch schon gebührend im Warteraum. Jedes der Spiele besitzt ein eigenes, aufwendiges Setting und hat laut Betreiber:innen einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad. Mehr über die einzelnen Spiele erfahrt ihr auf der offiziellen Homepage.

Die beiden aktuell verfügbaren Räume stellen sich vor

Fiction Escape

Facts:

Preis: 78-140€

Baukosten: 22.000€

Verfügbare Zeit: 60 Minuten

Schwierigkeitsgrad: Medium–Schwer

Anzahl der Spieler:innen: 2-7

Stell dir vor, die wahre Welt sei nicht die, die du zu kennen glaubst. Was wäre, wenn alles um dich herum nur eine Illusion sein würde? Du wirst feststellen, dass deine Wirklichkeit nichts als eine Lüge ist. Denn du bist gefangen in einer Fiktion, beherrscht von Maschinen – und sie kommen dich holen. Du hast nur eine Chance – entfliehe aus der Fiktion in die wahre Welt indem du Hinweisen des Auserwählten folgst. Dafür bleiben dir lediglich 60 Minuten Zeit. Bist du bereit dem zu begegnen, was dich erwartet? (Quelle: Exitdoors Webseite)