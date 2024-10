Schladming Appartements: Persönlicher Service und über 250 Unterkünfte für den perfekten Winterurlaub

Wer Schnee und Berge, Wintersport auf und abseits der Pisten und das große Winterfeeling liebt, kommt gerne in die Ferienregion Schladming-Dachstein. Hier wartet unter anderem das größte Skigebiet Österreichs auf Wintergenießer – und nicht nur das. Die „Schladming Appartements“ eröffnen seltene Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres mit viel Freiraum und Privatsphäre zu genießen. Über 250 Appartements und Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Chalets und Hütten sowie Aparthotels in der Region sind unter www.schladming-appartements.at direkt zu buchen. Und das Beste: Hinter den Schladming Appartements stehen Menschen, die lieben, was sie tun, die ansprechbar sind und ein offenes Ohr für die Wünsche ihrer Gäste haben – ein Guest Experience Team, das Insider-Tipps hat, die viele Insta-Posts oder Reise-Blogs übertreffen.

Was erwartet euch?

Exklusive Extras

Service wird bei den Schladming Appartements großgeschrieben – hier geht man gerne die berühmte extra Meile für seine Gäste. Im Herzen von Schladming befindet sich das Servicebüro der Urlaubsprofis. Darüber hinaus können sich die Gäste rund um die Uhr auf eine persönliche Betreuung verlassen – ein Angebot, das man sonst nur selten findet. Doch das ist längst nicht alles: Wer bei Schladming Appartements bucht, kann sich über eine Vielzahl exklusiver Zusatzleistungen freuen. Sei es der morgendliche Brötchenservice oder das einzigartige Frühstückskisterl. Oder der Erlebnisshop, in dem Gäste „Magic Moments“ buchen können – vom Helikopterflug bis zum Privatkoch. Vom Gratisparkplatz bis zur kostenlosen Abholung vom Bahnhof, vom Skipass-Service bis zur Kühlschrankfüllung in den voll ausgestatteten Küchen und vielem mehr geht das Angebot der Schladming Appartements weit über eine klassische Vermittlungsplattform hinaus und setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Gästebetreuung.

« An alles gedacht »

Parken for free

Bahnhofabholung for free

Vollausgestattete Küchen

Digitaler Gästeführer

Gitterbetten und Hochstühle for free

W-Lan for free in allen Unterkünften

Brötchen- & Frühstücksservice

Catering & Take away Services & Lieferdienst

Skipass-Service

Wäschewechsel auf Wunsch for free

Smart Late Check-In & Early Check-In

Steirischer Apfelsaft als Welcome

Kühlschrankbefüllung

Dogs Welcome Package

Winterstart – Ski Opening in Schladming 06. bis 08. Dezember 2024

Das alljährliche Ski Opening in Schladming hat seinen festen Platz im Eventkalender der österreichischen Alpen. Auch in diesem Jahr wird der Start in die Wintersaison mit einem dreitägigen Mega-Event und internationalen Top-Stars gefeiert. Von 6. bis 8. Dezember 2024 werden Bryan Adams (06.12.), Sting (07.12.) und Simply Red (08.12.) den Gästen auf der Ski Opening Bühne ordentlich einheizen. Für alle, die live dabei sein wollen, bieten die Schladming Appartements die perfekte Unterkunft – vom gemütlichen Chalet bis zur geräumigen Ferienwohnung – für die besten (Party)Freunde, die ganze Familie oder ein cooles Wochenende zu zweit.

Ski in-Ski out Appartements

Für einen unvergesslichen Winterurlaub haben die Schladming Appartements eine vielfältige Auswahl an Unterkünften mit direktem Zugang zu den Pisten im Programm. Von Ski-in/Ski-out-Appartements und Ferienwohnungen bis hin zu geräumigen XXL-Ferienhäusern und exklusiven Boutique-Aparthotels – viele davon mit Pool und Sauna – ist für jeden Wintersportfan das Richtige dabei. Alle Unterkünfte werden von dem erstklassigen, persönlichen Service der Schladming Appartements begleitet. Darüber hinaus profitieren Gäste von der Schladming Bonuscard, die attraktive Vergünstigungen bei Sportshops, Skikursen und in Restaurants bietet. Dank flexibler Stornobedingungen – kostenfrei bis 14 Tage vor Anreise – steht einem sorgenfreien Winterurlaub nichts im Wege.

Mitten in Ski amadé – einem der größten Skigebiete Österreichs

Die Region Schladming-Dachstein, Teil von Ski amadé, bietet Wintersportlern mit der Schladminger 4-Berge-Skischaukel direkten Zugang zu vier miteinander verbundenen Skibergen. Auf insgesamt 230 hervorragend präparierten Pistenkilometern finden sowohl Anfänger als auch Profis optimale Bedingungen vor. Moderne Liftanlagen, urige Skihütten und spektakuläre Panoramablicke sorgen für ein einzigartiges Wintererlebnis. Besonders beliebt sind die Funparks, Funslopes und das berühmte Nachtskifahren auf der Planai, das eine ganz besondere Atmosphäre schafft.

Erlebnisse abseits der Pisten

Auch abseits der Skipisten erwartet Winterfans in Schladming ein vielfältiges Freizeitangebot: Winter- und Schneeschuhwanderungen, rasante Rodelabfahrten auf der beleuchteten Hochwurzenbahn oder romantische Pferdeschlittenfahrten durch die verschneite Berglandschaft sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Langläufer kommen in der Ramsau mit 435 km perfekt gespurten Loipen voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Wellnessangebote laden zur Entspannung ein, während Eislaufen, Eisstockschießen und Wintererlebnisparks für Spaß und Unterhaltung bei Groß und Klein sorgen.

Der perfekte Tipp für einen entspannten Winterurlaub: Die Naturchalets am Gradenbach bei Schladming. Sie folgen dem Slow-Living-Konzept, das dazu einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier zu wohnen bedeutet, echte, unverfälschte Erholung zu erleben – in einer Umgebung, die den Lebensrhythmus entschleunigt und wieder in Einklang mit der Natur bringt.

Das Motto „Love.Trust.Care“ verkörpert die Philosophie der Schladming Appartements: Liebe zum Detail, Vertrauen in exzellenten Service und aufrichtige Fürsorge für jeden Gast. Diese Werte spiegeln sich in jeder Erfahrung wider, sodass sich die Gäste in einer Atmosphäre von Herzlichkeit und Geborgenheit rundum wohlfühlen.