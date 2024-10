Xiaomi unterstützt Wiener Traditions-Turnier als offizieller Sponsor der Erste Bank Open 2024

Xiaomi Österreich wird offizieller Sponsor der prestigeträchtigen Erste Bank Open, die vom 19. bis 27. Oktober 2024 in der Wiener Stadthalle stattfindet. Mit hochkarätigen Spielern wie Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Dominic Thiem ist das Event ein absolutes Sport-Highlight.

„Als langjähriger Fan und Hobby-Tennisspieler ist es mir eine besondere Freude, dass Xiaomi nun Partner dieses renommierten Turniers ist“, sagt Florian Lindebner, Leitung Marketing- und PR von Xiaomi Österreich. „Tennis erfordert Präzision, Schnelligkeit und technisches Geschick – Werte, die auch unser Unternehmen teilt. Besonders in einem Jahr, in dem Dominic Thiem sein Abschlussturnier spielt, ist es uns eine Ehre, diesen Meilenstein zu unterstützen.“

Xiaomi verbindet Tradition und Technologie bei der Erste Bank Open

Xiaomi wird im Rahmen der Erste Bank Open mit verschiedensten Branding-Maßnahmen vor Ort präsent sein und Aktionen wie die „Social Wall by Xiaomi“ für Fans zur Verfügung stellen. Darüber hinaus stellt Xiaomi an ausgewählten Orten Charging Stations bereit, damit Besucher:innen ihre Geräte jederzeit mit extremer Schnelligkeit aufladen können. Das Social Media Team der ATP wird den gesamten Event mit Xiaomi-Smartphones begleiten und vor Ort damit ihren Content produzieren. Des Weiteren dürfen sich die Besucher:innen über einige Social-Media-Gewinnspiele und Promotions freuen.

„Wir sind stolz, Xiaomi als neuen Partner bei den Erste Bank Open begrüßen zu dürfen. Diese Kooperation bringt nicht nur einen globalen Technologieführer an unsere Seite, sondern ermöglicht es uns auch, das Erlebnis für unsere Besucherinnen oder Besucher durch wegweisende digitale Interaktionen und moderne Technik auf ein neues Niveau zu heben“, ergänzt Stefan Gatterbauer, Head of Sales der e|motion group. „Gemeinsam mit Xiaomi schaffen wir einzigartige Momente für unsere Besucherinnen und Besucher.“

Die Partnerschaft mit dem Wiener Tennis-Event unterstreicht Xiaomis Engagement für den Sport und die lokale Community. Die Erste Bank Open 2024 gelten als ein Höhepunkt der Tennissaison in Europa. Der Super Sunday am 20. Oktober, an dem Dominic Thiem im Rahmen einer Farewell-Party einen Satz gegen Alexander Zverev bestreiten wird, verspricht ein unvergessliches Highlight zu werden.