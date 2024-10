VIECC 2024: Bühne frei für noch mehr Entertainment

Dieses Jahr gibt es auf der Vienna Comic Con noch mehr Programm-Highlights für die Besucher:innen: Die Content Creator Stage wird 2024 noch größer und hostet unterhaltsame Panels mit Youtuber & Streaming-Idole wie DoktorFroid, dem erfolgreichen Entertainment-Trio aus Deutschland. Die VIECC Indie Area in Kooperation mit Super Crowd bietet auch dieses Jahr Raum, um die neuesten Indie-Spiele auszuprobieren. Und auch das Cosplay-Programm hat auf der Vienna Comic Con 2024 einiges zu bieten: die VIECC Cosplay Championships wird um einen Cosplay Catwalk und den VIECC DACH Cosplay Cup ergänzt.

Give the People What They Want: Da die Content Creator Stage 2023 ein ultimatives Highlight für viele Besucher:innen war, gibt es auf der diesjährigen VIECC noch mehr Raum für die angesagten Internet-Stars. Die Community kann sich über ein unterhaltsames Programm freuen, bei dem bekannte Streamer:innen wie das DoktorFroid- Team, bestehend aus LeFloid, Olli und Paul, auftreten. Reactions, Live Streams, Quizze und eigene Specials Events sorgen für eine 360 Grad-Unterhaltung.

VIECC Indie Area: Die Hidden Champions unter den Videospielen

Das zweite Jahr in Folge kooperiert die Vienna Comic Con mit Super Crowd, dem EventSpezialisten für Indie Games, um auf diese Weise eine große, diverse und vor allem spannende Indie Area zu erschaffen. Dabei können unabhängige Entwicklerteams ihre Videospiel-Kreationen präsentieren, welche ohne Unterstützung großer Verlage produziert wurden. Noch bis zum 16. Oktober können sich Indie-Developer aus Österreich und Deutschland für die VIECC® 2024 registrieren, um die Community von ihren Spielen zu überzeugen – mehr dazu auf der offiziellen Webseite.

Cosplay Contest neu gedacht

Für alle Cosplay-Fans gibt es auf der Vienna Comic Con spannende Programm-News: Auch dieses Jahr im Programm sind die VIECC Cosplay Championships mit einem Preispool von 3.000 Euro, bei denen sich nationale und internationale Cosplayer:innen im Kostüm-Wettkampf einer Jury stellen. Zusätzlich wird es Judges Choice-Platzierungen geben, wo sich die Gewinner auf Packages vollgepackt mit großartigen Sachpreisen freuen können.

Ganz ohne Wettbewerbsfieber & Jury können Cosplayer:innen ihren Look beim VIECC Cosplay Catwalk auf der Mainstage zeigen: Hier gibt es die Chance, einen besonderen Moment im Rampenlicht zu stehen und den Besucher:innen die Kreationen zu präsentieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 45 Personen beschränkt und die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben.

Außerdem ist die Vienna Comic Con der Auftakt für den großen VIECC DACH Cosplay Cup: Bis November 2025 werden die besten Cosplay-Duos aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gesucht, die gegeneinander antreten und ihre beste Bühnen-Show präsentieren. Die Finalist:innen der drei Länder finden sich dann auf der VIECC® 2025 zusammen, um das beste Cosplay-Duo im DACH-Raum zu küren – jetzt anmelden und mitmachen!