Sega lernt nichts aus der Geschichte, eröffnet Japan-Store neben Nintendo

Sega wird Nintendo, Capcom und Square Enix bei der Eröffnung seines eigenen offiziellen Stores in Tokio, Japan, folgen, wie bekannt wurde.

Sega X Nintendo

In einem Gespräch sagte Segas Transmedia-Chef Justin Scarpone, dass der Laden nächsten Sommer in Shibuyas Parco-Abteilungskomplex eröffnet wird – demselben Gebäude, in dem sich bereits Nintendo Tokyo, der offizielle Capcom-Store und ein Pokemon Center befinden. Sega lernt offensichtlich nichts daraus: Nachdem es schon die eigenen Spiele zur selben Zeit wie Super Mario Bros. Wonder veröffentlicht und das den Zahlen weh tut, passiert nun das Gleiche im Handel…? Ein zweiter Sega-Store wird in Shanghai, China, über ein Partnerunternehmen eröffnet, sagte er. Die Entscheidung, einen Sega-Store zu eröffnen, sei durch den Wunsch motiviert, die Marke Sega bekannter zu machen. „Eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir uns darauf fokussieren, Sega zu verbessern und zu stärken”, sagte er.

“Unser Portfolio ist breit gefächert, aber der rote Faden ist die Marke Sega. Sega hat bereits eine überraschende Menge an Fandom als Marke, und wir müssen uns um diese Fans kümmern und ihnen neue Erfahrungen bieten, während wir den Stempel von Sega stolzer darauf setzen. Wenn man heute in den Handel geht, sieht man ‘Sega’ nicht genug. Zum Beispiel eröffnen wir nächsten Sommer einen Sega Store in Parco, Tokyo. Wir werden auch ein ähnliches Projekt in Shanghai durchführen, wo wir dort auch über einen Partner einen Store haben werden. Es ist wirklich aufregend und wir müssen viel mehr davon tun, denn Sega ist eine Verbrauchermarke, die überraschenderweise nicht bekannt ist. Sonic ist es, aber Sega nicht. Das ist eines von 35 Dingen, an denen ich gerade arbeite!”