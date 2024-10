MY ALPENWELT Resort: Hotspot für Winter-Erlebnis und Après Ski Deluxe

Glitzernder Schnee, Berge, Sonnenbrille auf der Nase und chillige Beats – so muss Winter sein. Im MY ALPENWELT Resort****s in Königsleiten im Salzburger Land steppt der Bär. Auf einem Sonnenplateau in 1.600 Metern Höhe, umgeben von einer spektakulären Wintersportwelt und dem größten Skigebiet der Zillertal Arena, erleben Winterfans hier den perfekten Mix aus Abenteuer und Entspannung.

Ein Blick aus dem Fenster: Wer diese Bergkulisse sieht, den hält nichts mehr zurück. Die geniale Zillertal Arena liegt direkt vor der Haustür. Hier kann man hervorragend Skifahren, Langlaufen oder einfach nur die verschneite Landschaft genießen. Und wer die Action mag: Eine Fahrt mit der Pistenraupe ist auch nicht verkehrt. Romantisch wird es dagegen bei einer gemütlichen Pferdekutschenfahrt. Jedem seine ganz persönliche Auszeit in den Bergen.

So groß die Zillertal Arena ist, so spannend ist das kulinarische Angebot im MY ALPENWELT Resort – am Berg und im Tal. In der SUSI ALM, dem angesagten Day & Dinner Club mit Cabrio-Dach, warten feine Speisen, coole Drinks und ein grandioser Panoramablick. Und das Beste? Die SUSI ALM serviert als einziges Restaurant in Österreich das exklusive Miyazaki Wagyu Beef – ein echtes Gourmet-Highlight. Im BERGRESTAURANT GIPFELTREFFEN auf 2.300 Metern ist die Aussicht einfach nur wow. Nicht zu vergessen: Das 5472 The Table, wo der Sushi-Meister Wicky Mallikarachchi frische japanische Köstlichkeiten direkt vor den Augen seiner Gäste zubereitet.

Und natürlich das unvergleichliche Après-Ski des MY ALPENWELT Resort. Mit Open Air DJ Sounds wird die Party zum Erlebnis – jeden Tag bis spät in die Nacht.

News für Partytiger

Das wird mega: Ab Dezember 2024 erstrahlt die HANNES ALM im Skigebiet in neuem Glanz. Das neue Szenerestaurant im Erdgeschoss überrascht mit einem einzigartigen Foodkonzept und Sharing Dishes, superchillig, alles mit Service. Auf der neuen Sonnenterrasse mit coolen Lounges bahnt sich die Musik den Weg in die Herzen der Genießer. Das absolute Highlight: Après Ski und der neue Bergliebe-Club im Obergeschoss mit einzigartigem Sound- und Lichtkonzept – und dem genialen Cabrio-Dach. Dach auf – und die Open-Air-Party unter freiem Himmel kann steigen.

Ausgiebiges Relaxen kommt im MY ALPENWELT Resort auf keinen Fall zu kurz. Schließlich ist es ein Leading Spa Resort. Im luxuriösen MY ALPENWELT FelsenBad&SPA ist Entspannung angesagt. Der Infinity SKY Pool bietet einen atemberaubenden Blick auf die Bergwelt, im SPA lässt man sich mit Wellnessanwendungen, Erlebnissaunen und vielen „Finessen“ verwöhnen. Ob allein oder zu zweit – diese Auszeit sollte man sich nicht entgehen lassen.

„Macht euch bereit für einen unvergesslichen Winter“, kann man da nur sagen. Alle Winterpackages sind online. Und schneesicher ist es in Königsleiten bis Ostern.