Everything Everywhere All at Once im 4K-UHD-Blu-ray-Test

Mitte August veröffentlichte Leonine Everything Everywhere All at Once als Heimkinoversion – ob mich die Mediabook-Edition überzeugt hat, erfahrt ihr in meinem Everything Everywhere All at Once 4K-UHD-Blu-ray-Test.

Welche Editionen gibt es?

LEONINE Studios veröffentlicht Everything Everywhere All at Once Mitte August auf 4K UHD, Blu-ray und DVD. Digital ist der Film ebenfalls erhältlich. Das 4K-UHD-Blu-ray Mediabook erscheint in einem 2-Disc-Set und ist mit einem illustrierten Behind-The-Scenes-Heft ausgestattet, welches einen umfangreichen Einblick in Inspiration und Produktion des Films gibt. Die Blu-Ray- und DVD-Version erscheint in der 1-Disc-Variante.

Inhalt

Hätte Evelyn Quan Wangs Leben doch nur einen anderen Verlauf genommen. Unzufrieden und überfordert mit ihrer Familie, ihrem Beruf und ihrem Leben als chinesisch-amerikanische Emigrantin sieht sie sich täglich neuen Herausforderungen gestellt und ihre abgelenkte, tagträumerische Natur hilft nicht gerade dabei, diese zu lösen. All diese Konflikte kulminieren sich, als sie gezwungen wird, dem Finanzministerium einen Besuch abzustatten. Dort angekommen sieht sie sich jedoch nicht nur mit einem finanziellen und emotionalen Ruin konfrontiert, sondern auch mit dem Multiversum.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen: