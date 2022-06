Obi-Wan Kenobi Kritik: Legendärer Jedi in billigen Roben?

Nach einem fesselnden Einstieg in die Geschichte fällt die Serie im weiteren Verlauf in ein stark serielles Episodenschema mit passabler, aber Großteiles schwachen Qualität sowie einer ganzen Episode, deren Handlung direkt aus dem Finale von Star Wars Jedi: Fallen Order kopiert wurde. Dabei bleiben maßgebliche Sequenzen wie Kenobis und Vaders erste Konfrontation schmerzhaft unbefriedigend und die Emotionen, die das nostalgische Herz empfinden möchte unter der Oberfläche. Doch das Warten lohnt sich! Denn in der letzten Episode dreht die Serie schlagartig um 200 Prozent auf und legt ein Finale hin, dem es zwar nicht an Fanservice mangelt, das mich aber nacheinander zum Jubeln brachte, mir den Atem raubte und die Tränen aus den Augen drückte.

Mit nur sechs höchstens 40-minütigen Episoden handelt es sich bei Obi-Wan Kenobi um eine verhältnismäßig kurze Serie. Was allgemein kein Problem wäre. Doch gefüllt mit einer überladenen Anzahl an Nebencharakteren, Kulissen, die kaum zur Geltung kommen und einer geradeheraus lächerlichen Armada an Plot-Holes, Ungereimtheiten und Zufällen zeichnet die Serie auf einer Handlungsebene ein Bild eines nur durch loses Klebeband zusammenhängenden Mosaiks.

Altes und neues Talent

Es ist ein wahrgewordener Traum, den talentierten Ewan McGregor wieder in seiner Rolle als Obi-Wan Kenobi zu sehen. Die Serie gibt ihm auch den Raum, neue Aspekte seiner Figur zu erforschen. Denn dem schneidig-sarkastischen Obi-Wan der Prequel-Ära ist ein gebrochen-gealterter Ben Kenobi gewichen, der sich schrittweise auf eine Reise zum wiedergeborenen Jedi begibt. McGregor vermittelt diese Wandlung mit der spielerischen Finesse, die man von ihm erwartet. Ähnlich verhält es sich mit Hayden Christensens Darth Vader/Anakin Skywalker, dessen getrieben-tragische Natur vor allem in der letzten Episode schmerzlich zur Geltung kommt. Die Frage, warum man den alten Schauspieler für eine zu 90 Prozent maskierte Rolle überhaupt zurückgebracht hat, steht zwar dennoch im Raum, jedoch wirken die wenigen Momente, in denen man Christensens Gesicht sieht, derart tragend, dass man sie keinesfalls missen möchte. Eine große Überraschung bringt die nur zehnjährige Vivien Lyra Blair mit ihrer furchtlosen Darbietung als junge Leia Organa. Eine Rolle, die sie so treffend zu inszenieren vermag, dass ich sie gerne in einer eigenen Serie sehen würde. All dem Lob muss leider eine nicht unbedeutende Kritik folgen. Denn so überzeugend die Hauptcharaktere auch sein mögen, bekommen sie leider zu viel Screen Time von den Nebencharakteren gestohlen. Diesen Figuren ist nicht abzusprechen, interessant zu sein, aber sie nehmen den Fokus von der eigentlichen Geschichte. Ganz besonders ersichtlich ist das an Moses Ingrams Reva, die in der Serie beinahe mehr zur Protagonistin wird als der Titelcharakter.

Hier könnt ihr euch ein lustiges Interview mit den Stars von BBC Radio 1 anschauen: