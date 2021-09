WarioWare: Get it together Test: Chaos vorprogrammiert

Nach Mario, Donkey Kong, Kirby und vielen weiteren Nintendo-Stars feiert nun endlich auch Marios Widersacher Wario mit WarioWare: Get it Together sein Debüt auf der Switch. Was ich davon halte, erfahrt ihr in meinem WarioWare: Get it together Test.

Background

WarioWare Get it Together ist der neueste Ableger der WarioWare-Reihe, die 2004 ins Leben gerufen wurde und zugleich das Debüt auf der Switch. Wario, der als Antagonist von Mario 1992 erstmals im Gameboy-Spiel Super Mario Land 2: 6 Golden Coins auftauchte, konnte sich in den vergangenen Jahren als Charakter im Nintendo-Universum erfolgreich etablieren. So gab es neben Wario Land – Super Mario Land 3 auch verschiedene Gastauftritte des pumeligen Bösewichtes wie zum Beispiel in Mario Tennis Aces (hier geht’s zu unserem Test), Mario Kart 8 Deluxe (hier geht’s zu unserem Test) oder Super Mario Party.

Bevor wir mit dem Test richtig loslegen, hier der Launch-Trailer zur Einstimmung: