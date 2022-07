Rabbids Party of Legends Test: Die Rückkehr der verrückten Hasen

Mit Rabbids Party of Legends ist endlich wieder mal ein neuer Partyspiel-Titel für die Switch erschienen, der zum gemeinsamen Spielen auf dem Sofa, im Freibad oder sonst wo einlädt. 50 einzigartige Minispiele, die Fans der Rabbids-Party-Spiele teilweise vertraut vorkommen, sind gemeinsam mit komplett neuen Interpretationen mit dabei. Gespielt wird im Party- oder Story-Modus immer mit zwei gegen zwei. Über die Dauer schaltet ihr weitere wählbare Charaktere und Minispiele für den Party-Modus frei. So weit, so gut, aber! Die Steuerung ausschließlich mit Joy-Con könnte ich verstehen, wenn es sich um ein reines Switch-Spiel handelt, da der Titel aber auch für die PS4 und Xbox One erscheint, muss doch eine alternative Steuerungsvariante möglich sein. Zudem stören mich bei den Minispielen zwei Dinge: Wer schonmal zu Britney Spears Toxic in Rabbids TV Party die Hüften geschwungen hat, findet es wohl – wie auch ich – nur traurig, dass bei Party of Legends nur irgendwelche Zufallsmelodien gespielt und die Bewegungen nur teilweise erkannt werden. Außerdem nervt mich und meine Mitspieler:innen das zuvor erwähnte Glücksrad ungemein. So etwas gab es zwar auch bei TV-Party, aber das war wesentlich kreativer umgesetzt als hier. So ist es eine reine Story-Modus-Streckung. Das wäre so nicht nötig meiner Meinung nach.

Dafür muss man aber auch sagen, dass es auch super coole neue Minispiele gibt, die Lust auf mehr machen. Generell ist die Minispielsammlung für Konsolenneulinge aber auch für Vielspieler:innen gleichermaßen geeignet, da es nicht nur Geschicklichkeits-, sondern auch beispielsweise Gedächtnisspiele gibt. Das Spiel serviert euch ein solides, wenn auch nicht grandioses Comeback der Rabbids als Mid-Price-Titel.