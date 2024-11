eufy Security SpaceView Baby Monitor Add-On Camera Test: Alles im Blick mit Babyfon

Hersteller eufy bewirbt das Produkt auf seiner offiziellen Website recht ausgiebig mit Vergleichen zum Mitbewerb. So bietet das SpaceView Babyphone / Baby Monitor E110 (Modell T8300-M) nicht nur einen größeren Bildschirm (5 Zoll in der Diagonale), sondern auch eine HD-Auflösung von 720p. Konkurrenzprodukte, als „übliche Babyphones“ bezeichnet, sollen nur mit 240p auflösen. Ein mitgeliefertes Objektiv kann die Weitwinkelansicht auf bis zu 110° bringen – das gilt für jede Extra-Kamera ( zur Website der Cam ).

Erster Eindruck & Einrichtung

Beim Auspacken des eufy Security SpaceView Babyphones wird schnell klar, dass dieses Produkt für jeden geeignet ist. Die Verpackung ist übersichtlich und enthält alles, was man braucht: eine Kamera, einen Monitor, ein Zusatz-Objektiv sowie eine Wandhalterung mit Schrauben. Im Lieferumfang sind außerdem ein Netzteil für die Kamera mit 3 m Kabel und ein Netzteil für den Monitor mit 1,5 m Kabel enthalten. Eine Bedienungsanleitung sorgt dafür, dass keine Fragen offen bleiben. Bevor ihr das Babyphone in Betrieb nehmt, bittet euch eufy Security, den akkubetriebenen Monitor vollständig aufzuladen. Keine Sorge: Ihr könnt den Monitor auch einfach am Strom angeschlossen lassen, so wird er ohnehin die meiste Zeit betrieben.

Die einzelnen Komponenten des HD-Babyphones fühlen sich hochwertig an. Materialien, Gewicht und Verarbeitung des Gehäuses sind beim eufy Security SpaceView Babyphone hervorragend – das schafft Vertrauen! Nachdem ihr alles eingerichtet habt, müsst ihr nur noch die Kamera mit dem Monitor koppeln. Das ist notwendig, weil ihr theoretisch auch mehrere Kameras gleichzeitig mit dem Monitor verwenden könnt. Dank des vorinstallierten smarten Systems könnt ihr die Einrichtung direkt auf dem Display vornehmen, ganz ohne App oder Smartphone. Folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm und haltet die Kopplungstaste an der Rückseite der Kamera gedrückt. Bild und Ton leiten euch durch den Prozess, und schon kann es losgehen.

Hey, SpaceView Baby Monitor Add-On Camera

Und weil ihr euch nun für die SpaceView Baby Monitor Add-On Camera entschieden habt, macht ihr das Prozedere einfach nochmals. Voilà, schon habt ihr zwei (oder mehr, bis zu vier!) Kameras mit eurem Babyfon verbunden. In der Praxis war ein Update fällig, denn laut dem Babyfon habt ihr nicht auf alle Features Zugriff, wenn die Kameras unterschiedliche Firmware-Versionen installiert haben. Hier gilt es dann, einfach mit einer Suchmaschine eurer Wahl die aktuellste Update-Datei herunterzuladen (hierfür braucht ihr einen PC). Im Prinzip steckt ihr die Kamera dann an, schiebt die Datei rüber und das dauert absolut nicht lange. Gesagt, getan, und ein paar Minuten später war schon alles paletti! Dementsprechend geht es dann schon los mit unserem Test.

Wenig überraschend: Was eufy Security mit seinem Babyfon versprochen hat, hält der Hersteller natürlich mit den zusätzlichen SpaceView Baby Monitor Add-On Cameras ein. Nachdem ihr also alles in den Verbund mit aufgenommen habt (bis zu vier Kameras können gleichzeitig angesteuert werden), ändert sich an der grundsätzlichen Verwendung nicht vie. Habt ihr schon Erfahrung mit dem SpaceView Babyphone gesammelt, so habt ihr nun die selben Abläufe und Möglichkeiten, nur halt an bis zu vier verschiedenen Orten! Das macht die Nutzung nicht nur angenehm (ihr müsst euch weder umstellen noch etwas Neues lernen), sondern auch sehr effizient. Ob ihr das nun als tatsächliches Babyfon oder zur Überwachung verwendet, obliegt ganz euch!

Besonderheiten des SpaceView Babyphone

Praktischerweise ist für all eure Anwendungszwecke – egal wie geartet – eine Wandhalterung im Lieferumfang enthalten, sodass ihr die Kameras problemlos anbringen könnt. Dübel und Schrauben mit 5 mm Durchmesser sind ebenfalls dabei, das ist gut durchdacht! Der Eltern-Monitor kann euch benachrichtigen, wenn ein von euch definierter Geräuschpegel überschritten wird, ähnlich wie bei anderen Babyphonen passiert das auch durch Umgebungsgeräusche. Hier springt das Gerät dann sofort zu der Kamera, wo die Auffälligkeit auftritt, praktisch. Das eufy Security SpaceView Babyphone kann auf Wunsch auch Schlaflieder abspielen. Beachtet jedoch, dass der Warnton dabei deaktiviert wird, sodass das Weinen eures Babys möglicherweise übertönt wird.

Das Gerät bietet zudem einen Zoom und die Möglichkeit, bis zu vier Monitore gleichzeitig im Blick zu behalten. Hier kommen dann also die SpaceView Baby Monitor Add-On Cameras ins Spiel! Ein automatischer Nachtsichtmodus passt die Bildschirmfarbe den Lichtverhältnissen im Raum an, sodass ihr immer sehen könnt, was vor sich geht. Auf dem Monitor seht ihr jederzeit, welche Kamera aktiv ist (bei mehreren gekoppelten Kameras könnt ihr in Intervallen wechseln). Außerdem zeigt eine Pegel-Anzeige den Geräuschpegel im Zimmer an, in dem sich die Kamera befindet. Zu guter Letzt informiert euch das eufy Security SpaceView Babyphone stets über den Akkustand des Monitors, die Temperatur und die aktuelle Uhrzeit. Mehr Infos lest ihr im ausführlichen Testbericht des Babyfons.