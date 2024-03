eufy Omni S1 Pro Vorverkauf mit Super Early Bird”-Preis gestartet

Das innovative Mopp-Lift-System des S1 Pro hebt den Rollmopp automatisch an, wenn ein Teppich seine Route kreuzt. Smart: Damit bleiben Teppiche mit einer Höhe von bis zu 12 Millimetern garantiert trocken.

Der edle Staubsaugroboter ist mit zwei separaten Wassertanks ausgestattet: zum einen für sauberes Wasser. Dieser ist mit sterilisiertem Wasser gemischt und sorgt dafür, dass Rollmopp und Böden gleichermaßen sauber bleiben. Ein zweiter fängt das entstehende Schmutzwasser zuverlässig auf. Für maximale Hygiene fügen NutzerInnen wahlweise eine eufy Reinigungslösung hinzu. Praktisch: Der S1 Pro nutzt einen integrierten Ozongenerator, der Leitungswasser zur Erzeugung von Ozon verwendet (Eco-Clean Ozone). Dieses Ozon nutzt das Gerät, um den Boden und Sauger einschließlich des Rollmopps zu desinfizieren. Mit einer Sterilisationsrate von 99,99 Prozent ist so eine saubere Umgebung für Kinder und Haustiere garantiert. Außerdem wird kalkhaltiges Leitungswasser mit Hilfe des Ozons neutralisiert – Entkalken ist daher nicht nötig.

Der eufy Omni S1 Pro bietet eine bequeme, vollautomatische Reinigung mit seiner All-in-One-Ladestation (Uniclean Station™). Nach Abschluss seiner Aufgaben dockt der Roboter an die Station an, um automatisch seinen Staubbehälter zu entleeren. Dieser hält bis zum nächsten Beutelwechsel ganze 68 Tage. Er entsorgt auch das Abwasser und reinigt seinen Rollmopp mit dem eingebauten Eco-Clean Ozone-Generator, indem er sie mit Heißluft trocknet und damit Bakterienwachstum sowie Gerüche verhindert. Außerdem füllt er seinen Wassertank selbständig mit der passenden Menge an Reinigungslösung auf und bereitet sich so auf den nächsten Einsatz vor.

Das Design des S1 Pro ist futuristisch und dennoch zeitlos. Der transparente Wassertank des Geräts sorgt nicht nur für einen modernen Hightech-Look, sondern ermöglicht es NutzerInnen auch, den Wasserstand auf einen Blick einzusehen. Er verfügt über ein stromlinienförmiges, quadratisches Erscheinungsbild für eine verbesserte Reinigung von Ecken und Wänden. Seine flache Bauweise mit verstecktem LiDAR-Turm ist nur 96 Millimeter hoch. Dadurch passt er mühelos unter niedrige, schwer zu reinigende Möbel wie Sofas und Betten.

Das fortschrittliche Konzept des 3D MatrixEye reagiert wie ein menschliches Auge – der eufy Omni S1 Pro nutzt dabei aktive Infrarotsensoren und eine RGB-Kamera. Diese sendet 300.000 Abtastpunkte aus, was 750-mal mehr ist als der Branchendurchschnitt.

Zudem weicht er blitzschnell Objekten – etwa dem Haustier – aus, indem er die Infrarotabbildung des menschlichen Auges nachahmt und Hindernisse achtmal pro Sekunde misst. Mit TrueCourse Mapping werden große Hindernisse und Möbelstücke gekonnt umfahren, unabhängig der vorherrschenden Lichtverhältnisse. So passt sich der S1 Pro sogar an neu gestellte Möbel an und gewährleistet auf den Millimeter genaue 3D-Karten. Wie von eufy-Staubsaugrobotern gewohnt, steuert sich auch der S1 Pro per App, die Funktionen wie Multi-Floor-Mapping, Spot-Reinigung, Wiederaufnahme der Reinigung, individuelle Reinigungsmodi, Zeitplanung und das Einrichten von No-Go-Zonen bietet.