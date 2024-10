Es kommt: Tomb Raider 4-6 Remastered erscheint im Februar 2025

Dieser neue Titel wird von Aspyr entwickelt und veröffentlicht und wird am 14. Februar 2025 für PC (über Steam und den Epic Games Store), PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht. Jedes Spiel in der Sammlung wird laut Crystal Dynamics mit verbesserter Grafik, modernen Steuerungsoptionen, Fotomodus, Trophäen und Erfolgen und mehr remastert. Tomb Raider 4-6 Remastered kann ab sofort für 29,99 Euro vorbestellt werden.

Aspyr und Crystal Dynamics haben Beschreibungen für die drei Spiele in der Sammlung zur Verfügung gestellt:

Tomb Raider: The Last Relevation (1999)

Lara Croft deckt das verlorene Grab des ägyptischen Gottes Set auf, entfesselt ihn unwissentlich und erfüllt eine alte Prophezeiung – eine, die die Menschheit in die Dunkelheit stürzt. Von ihrem Erzrivalen, dem skrupellosen Archäologen Werner Von Croy, wird sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Davon unbeirrt begibt sich Lara auf eine Entdeckungsreise durch Ägypten, auf der sie die genialsten Rätsel und Höllenfallen überwinden muss, die je erfunden wurden, während sie sich dem schrecklichen Bösen von jenseits des Grabes stellt.

Tomb Raider: Chronicles (2000)

Nach den Ereignissen von The Last Revelation wird Lara Croft in einem ägyptischen Grab begraben und für tot gehalten. Bei ihrer Gedenkfeier erinnern sich die, die ihr am nächsten stehen, an Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit. Wir reisen in die Vergangenheit und erleben Laras unerzählte Abenteuer, indem wir neue Gameplay-Mechaniken wie Schleichen und Drahtseilakte ausprobieren!

Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)

Lara wird des Mordes beschuldigt, muss ausreisen, wird auf der Flucht zu einem Flüchtling und deckt eine finstere Verschwörung auf, die alchemistische Experimente und die Suche nach alten Artefakten beinhaltet. Es liegt an Lara, diese unheilige Allianz davon abzuhalten, ihre unglaublichen Kräfte auf der Welt zu entfesseln.