Erstes Video zu EA Sports FC 24 veröffentlicht: EA mit Zug aufs Tor

Das Unternehmen plant, den Titel mit einem Gameplay-Trailer und weiteren Details später in dieser Woche vollständig zu enthüllen. Der Ankündigungstrailer zeigt viele der Spieler, die kürzlich für das Cover der Ultimate Edition von EA Sports FC 24 bestätigt wurden. Laut Dataminer billbil-kun, der eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in Bezug auf Produktlecks hat, wird das Sportspiel am 29. September veröffentlicht. Es ist das erste Fußballspiel des Herausgebers nach dem Ende seiner langjährigen Partnerschaft mit der FIFA. Hier ist der Teaser für euch:

Damit nicht genug, EA wird das Spiel während eines Live-Streams am 13. Juli um 18.30 Uhr eingehend vorstellen. “Diese Veranstaltung wird eine Keynote von leitenden Sprechern und besonderen Gästen enthalten, Details zum kommenden EA Sports FC 24-Titel enthalten und den mit Spannung erwarteten globalen Cover-Athleten enthüllen”, sagte das Unternehmen. Erling Haaland spielt Berichten zufolge die Hauptrolle auf dem Cover der Standardausgabe von EA Sports FC 24. Im Gespräch mit The Mirror sagte EA Sports’ Marken VP David Jackson kürzlich, dass er glaubte, dass die Entscheidung des Unternehmens, sich von der FIFA zu trennen, es ihm ermöglichen würde, mehr zu riskieren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Hier geht’s zum Livestream, der am 13. Juli 2023 um 18:30 startet: