Erstes Nintendo Direct 2022 angekündigt, eShop-Februarfest startet am 10.2.2022

Nintendo hat mit dem Februarfest tolle Angebote für den hauseigenen eShop im Köcher. Was uns mit dem Februarfest erwartet, erfahren wir am Donnerstag ab 15 Uhr!

Über das Nintendo eShop-Februarfest

Nintendo selbst beschreibt das Event auf der Aktionsseite wie folgt: Mach dir mit dem Februarfest die Welt ein bisschen bunter! Ab Donnerstag um 15:00 Uhr kannst du im Nintendo eShop bis zu 75 % beim Kauf farbenfroher Spiele und Mehrspieler-Titel sparen, die du spielen kannst, wo, wann und mit wem du willst!

Es soll Rabatte auf „über 1000 farbenfrohe Spiele und Mehrspieler-Titel“ geben, was wohl auch die First-Party-Games wie Super Mario Odyssey und Yoshi-Ableger beinhaltet. Am Donnerstag ab 15 Uhr sind wir dank dieser Seite schlauer, ob sich die Rabatte wirklich auszahlen und ob sie auf die richtig interessanten Spiele angewendet werden. Was meint ihr?

Übrigens passt das hervorragend dazu: Heute ab 23 Uhr gibt es die erste Nintendo Direct des Jahres 2022. Was wird uns erwarten – ein neues Mario Kart oder ein Xenoblade Chronicles 3? Was es auch sein wird, der Stream ist hier zu sehen, wenn er live geht: