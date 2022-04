Erster XEL Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht den ersten XEL Gameplay Trailer, der definitiv Lust auf das Sci-Fi Action-Adventure macht. Der Gameplay Trailer enthüllt erstmals eine der wichtigsten Spielmechaniken und Story-Elemente: Nämlich Zeitreisen!

Worum geht’s im Spiel?

In XEL erforschen Spielerinnen und Spieler eine geheimnisvolle und lebendige Welt voller Rätsel und mysteriöser Dungeons mit gnadenlosen Kämpfen gegen exotische Tiere und Roboter. XEL führt Action-Adventure-Fans durch eine epische und herzerwärmende Geschichte voller fantastischer Schauplätze und liebenswürdiger Charaktere, untermalt von einem emotionalen Soundtrack des Komponisten Gidon Wolff. XEL handelt von der an Amnesie leidenden Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Spielerinnen und Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt auf den Grund zu gehen. Erkundet eine malerische und lebendige Oberwelt mit detailverliebter Umgebung und herausfordernden Dungeons in einem klassischen Top-Down-3D-Action-Adventure-Format. Während ihres Abenteuers trifft Reid auf charmante Charaktere, kämpft sich durch Roboterscharen und macht sich eine ganze Reihe Gegenstände und Gadgets zunutze.