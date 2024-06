Erster Nobody Wants to Die Gameplay-Teaser macht Lust auf den Noir-Krimi

Critical Hit Games und PLAION geben bekannt, dass Nobody Wants to Die, der interaktive Noir-Krimi in einem dystopischen New York City, am 17. Juli 2024 erscheint.

Der Gameplay-Teaser zeigt die charakteristischen Ermittlungsmethoden, auf denen Nobody Wants to Die aufbaut, und hebt die fesselnden Mechaniken hervor, um in der rätselhaften Stadt Beweise aufzudecken und Hinweise zu analysieren. Im Teaser werden eine Reihe von Ermittlungswerkzeugen präsentiert, die am ersten Tatort zum Einsatz kommen. Dazu zählen eine UV-Lampe zur Analyse von Blutspritzern, ein Röntgengerät, mit dem man unter die Oberfläche blicken kann, und Techniken zur Zeitmanipulation. Ganz am Ende des Trailers gibt es zudem einen kurzen Blick auf einige der Ermittlungen, die später im Spiel verfügbar sind!