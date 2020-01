Erster deutscher Morbius Trailer mit Jared Leto veröffentlicht

Cast & Produktionsteam

In Morbius verkörpert Jared Leto (Blade Runner 2049 oder Suicide Squad) eindrucksvoll eine der geheimnisvollsten Figuren im Marvel-Universum. In dem lang erwarteten Kinoereignis spielen unter der Regie des Visionärs Daniél Espinosa (Life) in weiteren Rollen Matt Smith (Doctor Who) als ehemaliger Verbündeter sowie Tyrese Gibson (Fast & Furious-Reihe) als FBI-Agent und Verfolger des verwandelten Dr. Morbius. Adria Arjona (Pacific Rim 2: Uprising) und Jared Harris (Chernobyl) komplettieren den hochkarätigen Cast.

Basierend auf der Geschichte von Roy Thomas (Captain Marvel) und den Figuren von Gil Kane (Green Lantern), stammt das Drehbuch aus den Händen des Duos Matt Sazama und Burk Sharpless (Netflix-Serie Lost in Space). Nach Venom, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: Homecoming produzieren Avi Arad und Matt Tolmach erstmals gemeinsam mit Louise Rosner (Die Tribute von Panem-Reihe) und Lucas Foster (Jumper).