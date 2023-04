Erste Samba de Amigo: Party Central Songs bekannt

Tanzbären aufgepasst – SEGA enthüllte nun die ersten Samba de Amigo: Party Central Songs, die einen kleinen Vorgeschmack auf das Release im Sommer gewähren. Ihr könnt zur Musik von beliebten Künstlern wie Ariana Grande, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, den Jonas Brothers und vielen mehr tanzen und zwar, bis die Wände wackeln!

Das sind die ersten bekannten Samba de Amigo: Party Central Songs:

„Break Free ft. Zedd“ von Ariana Grande

„I Really Like You“ von Carly Rae Jepsen

„Payback (feat. Icona Pop)“ von Cheat Codes

„Let You Go (feat. Kareen Lomax)“ von Diplo & TSHA

„I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)“ von Gloria Gaynor

„I Love It“ von Icona Pop

„Centerfold“ von J. Geils Band

„Bang Bang“ von Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj

„Sucker“ von Jonas Brothers

„TiK ToK“ von Kesha

„Panama“ von Matteo

„Plastic Hearts“ von Miley Cyrus

„Celebrate“ von Pitbull

„The Cup of Life (La Copa de la Vida)“ von Ricky Martin

„XS“ von Rina Sawayama

„Bom Bom“ von Sam and the Womp

„Azukita“ von Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

„Macarena (Cover)“

„Fugue (Original)“

„La Bamba (Cover)“

Diese hochkarätigen Hits gibt es zusätzlich zu den bereits angekündigten Songs aus der Sonic-Reihe: „Escape From the City“ aus Sonic Adventure 2 und „Fist Bump“ aus Sonic Forces. Weitere Musik wird in den kommenden Monaten angekündigt. Sobald Samba de Amigo: Party Central im Sommer 2023 für Nintendo Switch erscheint, kann die Tanz-Party starten.