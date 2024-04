Erfolgsformel: Auch Black Panther wird ein Open-World-Spiel sein

Das kommende Black Panther-Spiel von EA wird laut einer neuen Stellenanzeige so wie auch Iron Man ein Open-World-Spiel sein. Beide wurden damals gemeinsam angekündigt.

Mehr zu Black Panther

Eine Stellenausschreibung des neuen EA-Studios Cliffhanger Games sucht einen Haupt-Sandbox-Designer, der an Marvels Black Panther arbeitet. Ein Teil der Stellenbeschreibung lautet, dass erfolgreiche Bewerber “bei der Gestaltung und Befüllung von Begegnungen, Systemen und Gameplay in einer dynamischen und sich entwickelnden offenen Welt von entscheidender Bedeutung sein werden. “Diese Rolle, die sich auf ein tiefes Verständnis der technischen Designprinzipien und eine Leidenschaft für die Schaffung immersiver Sandbox-Erlebnisse stützt, erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Designteams, KI-Engineering und technischen Kunstabteilungen, um unsere Spielwelt zum Leben zu erwecken.”

Das Black Panther-Spiel wird in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt. “Wir möchten, dass unser Spiel es den Spielern ermöglicht, auf einzigartige, geschichtengetriebene Weise zu fühlen, wie es ist, dem Black Panther-Mantel auf einzigartige, geschichteorientierte Weise würdig zu sein, und wir möchten, dass Cliffhanger Games jeden in unserem Team befähigt, während wir zusammenarbeiten, um diese erstaunliche Welt zum Leben zu erwecken. Wir sind noch früh in der Entwicklung mit einem langen Weg vor uns, aber wir wissen, dass die Grundlage für jede großartige Geschichte darin besteht, ein erfahrenes Team mit verschiedenen Stimmen und Perspektiven aufzubauen, und das ist es, was wir aufbauen wollen, besonders mit einem Superhelden, der so wichtig ist wie Black Panther”.