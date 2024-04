Das kommende Iron Man wird ein Open-World-Abenteuer

Das Iron Man-Spiel in Arbeit, eine Zusammenarbeit zwischen EA Motive Studios und Marvel Games, wird Action mit einer offenen Welt bieten.

Wie von der portugiesischen Gaming-Website Geekinout entdeckt, listet eine Stellenausschreibung für einen “Senior Technical Artist – IRON MAN” auf der Karriereseite von EA die Stelle auf, die im in Montreal ansässigen Studio verfügbar ist. Darüber hinaus besagt die Sprache in der Stellenausschreibung ausdrücklich, dass das Iron Man-Projekt ein Open-World-Spiel sein wird. Wie Geekinout auch berichtete, gab es andere Indikatoren dafür, dass das kommende Spiel eine offene Welt in der Natur sein wird, einschließlich einer zweiten Stellenausschreibung auf derselben Website für einen Senior Environmental Artist, obwohl diese Stellenanzeige nur besagt, dass die Erfahrung mit Open-World-Spielen für die Person, die die Position einnimmt, von Vorteil wäre.

“Motive Studios sucht einen Senior Technical Artist, der dabei hilft, die Rendering-bezogenen Aspekte eines Open-World-Action-Abenteuers AAA-Titels zu überwachen”. Klingt toll, und das ist etwas spezifischer als die Beschreibung, die EA der Öffentlichkeit im September 2022 gab, als sie das Spiel ankündigte. Zu dieser Zeit nannte der Verleger es “ein brandneues Einzelspieler-, Third-Person-Action-Adventure-Iron-Man-Videospiel [das] sich jetzt in der frühen Entwicklung im Motive Studio in Montreal befindet”. Zu dieser Zeit wurde das Iron Man-Spiel als in der Vorproduktionsphase aufgeführt, und es wurde auch als “das erste von mehreren neuen Spielen” bezeichnet, das durch die Partnerschaft zwischen EA und Marvel Games geschaffen wird. Sehr spannend, warten wir’s ab!