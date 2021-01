EPOS │ SENNHEISER GSA 601C Test: Kühlende Ohrpolster fürs Headset

Man kann von zusätzlichen Investitionen halten, was man will. Aber wer so wie ich eine grundsätzlich hohe Körpertemperatur hat, möchte sich beim Spielen nicht überhitzen. Für grade mal 25 Euro bekommt ihr für euer GSP 600-Headset ein immenses Upgrade! Ich war anfangs skeptisch, welche Differenz man da erkennen können sollte. Doch die verbauten Materialien machen tatsächlich einen gehörigen Unterschied – so viel zu “The Power of Audio in Gaming”!

Bis auf die etwas knifflige Installation der Ohrpolster (so weich sind sie!) gibt es an diesem Zubehör absolut nichts auszusetzen. Klar ist, dass sich die kühlenden Ohrpolster anders anschmiegen und gleich von Anfang an für bessere Durchlüftung sorgen. Für Leute wie mich, die mit heißen Ohren zu kämpfen haben, ist das ein Segen. Ich finde es klasse, dass EPOS│SENNHEISER daran gedacht hat, denn mit den GSA 601C-Ohrpolstern ist längeres unterbrechungsfreies Spielen ohne Weiteres möglich – Hut ab!