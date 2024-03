Epic Lab Edition: JLab launcht High-End TWS-In-Ears

Mit den Epic Lab Edition Earbuds präsentiert JLab seine neuen High-End TWS-Kopfhörer. Die In-Ears verfügen über eine hybride Dual-Treiber-Technologie, die einen dynamischen 10-mm-Treiber für satte Bässe und tiefe Frequenzen mit einem – oft bei Hörgeräten genutzten – Knowles Balanced Armature Treiber für besonders präzise Höhen kombiniert. Damit sorgt JLab nicht nur für einen ausgewogenen, kristallklaren Klang, sondern die Epic Lab Edition Earbuds lassen sich per App auch erstmals an die sogenannte „Knowles Preferred Listening Response Curve“ anpassen. So hat JLab einen neuen voreingestellten Equalizer-Mode zur Anhebung des Hochtonbereichs integriert, was laut Knowles-Studie von den meisten Hörern bei Frequenzen über 10 kHz bevorzugt wird. Darüber hinaus überzeugen die Premium In-Ears durch mehr als 56 Stunden Laufzeit, Active Noise Cancelling, Hi-Res- und Spatial-Audio sowie Bluetooth LE Audio.

Die Epic Lab Edition Earbuds sind das neue Flaggschiff im True Wireless Segment bei JLab. Dank des hybriden Dual-Treiber-Systems und einem Frequenzbereich von 20 bis 40 kHz bei 16 Ohm ist beim Hören von Musik oder Podcasts guter Sound garantiert. Darüber hinaus unterstützen die Kopfhörer sowohl LDAC (Low Delay Audio Codec) für Hi-Res-Audio bei Android-Geräten als auch AAC (Advanced Audio Codec) für iOS-Devices, wodurch die User ihre Lieblingssongs in hervorragender Qualität und mit hoher Detailtreue genießen können. Zudem hat JLab seinem TWS-Spitzenmodell einen USB-C-Dongle spendiert, der das Streamen von Bluetooth LE Audio via LC3-Codec ermöglicht. Einfach in den USB-C-Port von Smartphone, Laptop und Co. gesteckt, wird der Bluetooth-Chipsatz des Geräts umgangen und eine deutlich höhere Audioqualität bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch erzielt. Wird der Dongle anschließend nicht mehr benötigt, findet er gemeinsam mit den Earbuds seinen Platz im Ladecase. Nicht zuletzt sind die Epic Lab Edition In-Ears mit Spatial Audio kompatibel und schaffen zum Beispiel in Verbindung mit Dolby Atmos einen immersiven 3D-Sound, als würde der Hörer live bei einem Konzert dabei sein.

Die Dual-Connect-Technologie der Kopfhörer sorgt derweil dafür, dass sich die Earbuds auch einzeln verwenden lassen, während die Epic Lab Edition außerdem über Infrarotsensoren zur Trageerkennung verfügen: Dadurch stoppt die Musik automatisch, wenn ein Earbud herausgenommen wird, und läuft weiter, sobald er wieder im Ohr sitzt. Für eine klare Gesprächsqualität bei Telefonaten hat JLab außerdem in jedem Earbud drei MEMS-Mikrofone verbaut. Dank Bluetooth Multipoint ist es zudem möglich, die Epic Lab Edition gleichzeitig mit zwei Ausgabegeräten zu verbinden und nahtlos zwischen ihnen zu wechseln, ohne die Bluetooth-Einstellungen ändern zu müssen. So lässt sich beispielsweise ein spontaner Videocall am Laptop annehmen, obwohl zuvor am Smartphone die Lieblingsplaylist gehört wurde. Des Weiteren können User über die JLab App flexibel entscheiden, ob sie die aktive Geräuschunterdrückung einschalten oder lieber den Be-Aware-Modus nutzen, um etwa am Bahnhof keine Durchsage zu verpassen. Zudem bietet die App weitere Möglichkeiten, um sowohl die Touch-Control-Elemente der Earbuds als auch den Sound individuell anzupassen. Neben der neuen Voreinstellung für die Knowles®-Klangkurve, stehen dazu unter anderem die gewohnten Equalizer-Modi JLab Signature, Balance und Bass Boost zur Verfügung.