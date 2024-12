Epic Games Store verschenkt 16 PC-Games zur Weihnachsszeit

Der Epic Games Store wird über die Weihnachtszeit 16 kostenlose Spiele verschenken. Los geht’s schon diese Woche!

Das kommt vom zuverlässigen Dataminer billbil-kun, der behauptet, dass die Aktion am 12. Dezember neben dem Holiday Sale des Epic Games Store starten wird. Epic hat in den letzten Jahren ähnliche Weihnachtsaktionen durchgeführt, und der kostenlose Epic Games Store-Titel dieser Woche wurde nicht wie üblich enthüllt, stattdessen sagt das Unternehmen, dass es ein „geheimes Spiel“ anbieten will. Billbil-kun schrieb über Dealabs und behauptete, dass das kostenlose Spiel eine Woche lang verfügbar sein wird.

Dann wird ab dem 19. Dezember an 15 aufeinanderfolgenden Tagen jeden Tag ein kostenloses Mystery-Spiel verschenkt. Diese können nur 24 Stunden lang beansprucht werden, mit Ausnahme des letzten, das voraussichtlich vom 2. bis 9. Januar kostenlos zu holen sein wird. Der Epic Game Store verschenkt derzeit Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Bus Simulator 21 Next Stop. Auch anderswo geht es rund: Amazon bietet Prime-Abonnent*innen im Dezember über 25 PC-Spiele ohne Aufpreis an. Dazu gehören die verbesserten Ausgaben von Baldur’s Gate und Baldur’s Gate 2, The Outer Worlds, Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider Underworld und Overcooked 2.