Entspannung gesucht? Hier kommt Capybara Spa

Ein Zufluchtsort. Mit Capybaras. Mehr muss man zu Capybara Spa eigentlich nicht sagen, oder? Fans von Indie-Titeln sollten sich dieses Game mal näher ansehen!

Mehr zu Capybara Spa

Wenn ihr auf eine Gelegenheit wartet, zu entspannen, hier ist sie. Der neueste Titel von Cozy Bee Games heißt Capybara Spa und – haltet euch fest – handelt von einem Spa für die possierlichen Tierchen. Das Spiel wird auf seiner Steam-Seite als Point-and-Click-Simulationsspiel beschrieben und ermöglicht es euch, ein Spa für Capybaras zu betreiben und zu verwalten. Das Gameplay umfasst Aktivitäten wie die Dekoration der Gärten nach euren Wünschen, den Anbau von Früchten, das Basteln von Seifen, das Reinigen von Handtüchern und natürlich die Pflege eurer Capybara-Gäste. Capybara Spa wurde am 14. März offiziell auf Steam veröffentlicht und kann auch in einem Bundle mit ein paar anderen Spielen von Cozy Bee, Lemon Cake und Bunny Park, gekauft werden. Hier noch ein Trailer zum Spiel von Wholesome Games, die auch Little Witch in the Woods empfohlen haben: