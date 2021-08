Neuer Gameplay-Trailer zu Little Witch in the Woods gezeigt

Das Team hinter Little Witch in the Woods, Sunny Side Up, hat einen neuen Gameplay-Trailer auf YouTube hochgeladen. Seht ihn hier!

Über Little Witch in the Woods

Wir haben uns schon ausgiebig Little Witch in the Woods in einem Preview gewidmet. Das Fazit daraus: Das Game hat einen universellen Appeal, so viel steht fest. Der zuckersüße Artstyle, die tollen Animationen, der Humor in den Dialogen, das ausgefeilte Magiesystem und nicht zuletzt das angenehme Erforschen der jeweiligen Umgebungen machen das Spiel zu einem entspannenden Erlebnis. Müsste man es so ausdrücken, würde ich Animal Crossing als Basis hernehmen, eine kräftige Prise Magie hinzufügen und mit der Liebe zum Detail vom Entwicklerstudio Sunny Side Up vermischen.

Wann Little Witch in the Woods nun tatsächlich im Jahr 2022 erscheinen wird, und für welche Konsolen, und zu welchem Preis, das steht alles noch in den Sternen. Fest steht jedoch eins: Egal, was Sunny Side Up für sein Spiel verlangt, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Es steckt so viel Liebe zum Detail in diesem Titel, dass ich jetzt schon eine Empfehlung für Little Witch in the Woods ausspreche. Wenn ihr nur irgendwie Magie mögt, Pixel-Art-Style gern habt und ein gemütliches Adventure sucht, wartet auf dieses Spiel. Es wird sich lohnen!

Sieben Minuten voller Gameplay und Charme gefällig? Hier das Video für euch: