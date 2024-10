Endlich: Ein Avatar-AAA-Spiel wird für Konsolen und PC kommen

Saber Interactive und Paramount Game Studios entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Avatar Studios ein AAA-Action-Rollenspiel.

Mehr zum Avatar-Game

Das Ganze spielt sich im Avatar Legends-Universum ab, dem Franchise-Label, das sich auf die Welt konzentriert, die durch Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra eingeführt wurde, teilten die Unternehmen mit. Es wird für Konsolen und PC verfügbar sein. Der Action-RPG-Titel erzählt eine brandneue Geschichte, die in enger Zusammenarbeit mit Avatar Studios entwickelt wurde und die Spieler*innen in die Welt des Franchise entführt, wo sie die Rolle eines völlig neuen, nie zuvor gesehenen Avatars übernehmen können. Das Game spielt Tausende von Jahren in der Vergangenheit, und wir dürfen in eine lebendige Welt eintauchen, alle vier Elemente beherrschen, uns an dynamischen Kämpfen mit Gefährten zu beteiligen und viele Herausforderungen und Entscheidungen zu erleben.

Das Spiel wird sowohl bekannte als auch neue Elemente aus dem Franchise enthalten und den Fans die Möglichkeit bieten, sich tief mit der Welt zu verbinden und der Held dieser unerforschten Ära zu werden. “Wir wissen, dass treue Fans von Avatar: The Last Airbender sich nach mehr Geschichten sehnen, die sie in das Universum der Show bringen, und durch Gaming sind wir in der Lage, den Weltaufbau zu erweitern und es den Fans zu ermöglichen, die neuen Inhalte auf völlig immersive Weise zu erleben”, sagte Paramount Senior Vice President für Spiele und aufstrebende Medien, Doug Rosen, in einer Pressemitteilung. Noch ist nichts weiter bekannt, nur, dass es für PC und Konsolen erscheinen wird. Freut ihr euch schon auf den kommenden Titel, was wären eure Erwartungen daran?