Endless Ocean: Luminous Review – Das Meer erkunden

Farbenfrohe Wasserwelt

Das Spiel setzt auf eine entspannende Atmosphäre und lädt uns Spieler:innen ein, die Tiefen der Ozeane zu erkunden. In der Rolle eines Tauchers, einer Taucherin werden hier verschiedene Meeresregionen erforscht. Eine Vielzahl von Meerestieren begleitet die Reise durch die spannende Unterwasserwelt, die zu vielen verlorenen Schätzen und Artefakten führt. Der Fokus liegt dabei weniger auf Aktion als auf dem ruhigen Erkunden und dem Genießen der atemberaubenden Unterwasserlandschaften.

Die Grafik ist für Switch-Verhältnisse sehr gut und schafft es, die Schönheit und Majestät der Unterwasserwelt wunderbar einzufangen. Die Lichteffekte und die detaillierten Darstellungen der Meeresfauna tragen erheblich zur Atmosphäre bei. Begleitet wird das Ganze von einem entspannenden Soundtrack, der perfekt zur meditativen Natur des Spiels passt. Auch wenn es am Beginn etwas dauert, sich auf diesen ruhigen Spielstil einzulassen, vor allem als Shooterspieler gar nicht so einfach, lohnt es sich diese erste Hürde zu nehmen.

Abtauchen in den Endless Ocean

Die Steuerung ist intuitiv und gut an die Nintendo Switch angepasst. Sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus lässt sich das Spiel flüssig bedienen. Das Entdecken und Identifizieren von Meereslebewesen macht großen Spaß und wird durch ein übersichtliches Menüsystem unterstützt, das Informationen zu den verschiedenen Arten bereitstellt. Eine flache Lernkurve sorgt dafür, dass Endless Ocean: Luminous relativ einfach zu erlernen ist und am Beginn kaum Frustmomente herrschen. Das macht es ideal für Spieler:innen aller Altersgruppen.

Zeitlimits oder Feinde, die den Spieler bedrohen, suchen wir hier vergebens, wodurch der Fokus tatsächlich auf dem entspannten Erkunden der Unterwasserwelt liegt. Dieser fehlende Druck, einen Kampf zu überstehen oder ein Rätsel auf Zeit zu lösen, fühlte sich am Beginn irgendwie komisch an. Schon bald rückt aber das Meditative in den Vordergrund. Endless Ocean: Luminous bietet eine Fülle an Inhalten, die für stundenlange Entdeckungen sorgen. Es gibt zahlreiche Orte zu erkunden und unzählige Arten zu entdecken, was die Langzeitmotivation hoch hält. Zudem gibt es Nebenaufgaben und die Möglichkeit, ein eigenes Aquarium zu gestalten und zu pflegen, was für zusätzliche Abwechslung sorgt.