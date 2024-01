Emotionsgeladener Banishers: Ghosts of New Eden Story-Trailer veröffentlicht

Focus Entertainment und DON’T NOD veröffentlichten einen emotionsgeladenen Banishers: Ghosts of New Eden Story-Trailer, den wir euch gerne vorstellen möchten. Dieses erzählerische Action-RPG, das am 13. Februar 2024 erscheint, lässt Spieler:innen in eine Welt voller übernatürlicher Bedrohungen eintauchen und stellt sie vor die Herausforderung, sich intensiv mit den Themen Liebe, Leben, Tod und Aufopferung auseinanderzusetzen. Der neue Trailer erweckt die zutiefst fesselnde und ergreifende Geschichte zum Leben und gibt einen Einblick in die komplexe Geschichte von Banishers und die maßgebliche Beziehung zwischen Antea Duarte und Red Mac Raith.

Was erwartet euch im Spiel?

In Banishers: Ghosts of New Eden schlüpfen Spieler und Spielerinnen in die Rolle von Antea Duarte und Red Mac Raith, zwei erfahrenen Geisterjäger:innen, die nach New Eden geschickt wurden, um den Siedlerinnen und Siedlern zu helfen. Allerdings spitzt sich die Lage dramatisch zu, als Antea bei einem unüberlegten Angriff auf tragische Weise ums Leben kommt und zu einem der Geister wird, die sie so sehr verachtet. Durch diese verhängnisvolle Wendung der Ereignisse ist Red von nun an hin- und hergerissen zwischen seinem Eid, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und der verheerenden Realität des Zustands seiner Mentorin und Geliebten Antea.

Die emotionsgeladene Reise beleuchtet das komplexe Wechselspiel zwischen Liebe, Aufopferung und dem Kampf, die eigenen Wünsche mit dem Pflichtgefühl in Einklang zu bringen. Spielende müssen auf diesem tückischen Pfad navigieren und Entscheidungen zwischen den Lebenden und der verstorbenen Liebe ihres Lebens treffen.

Gleichzeitig tauchen sie ein in das Leben der Gemeinschaften von New Eden, einer Welt, die von übernatürlichen Kreaturen und uralten Geheimnissen heimgesucht wird. Auf ihrer Reise nutzen sie Anteas spirituelle Fähigkeiten und Reds umfangreiches Arsenal, um die gequälten Seelen zu vertreiben, die die Lebenden heimsuchen. Während sie verborgene Wahrheiten aufdeckecken und mysteriöse Landschaften durchqueren, treffen sie auf unvergessliche Charaktere, deren Zukunft – und deren Leben – in den Händen der Spieler:innen liegt.

Das Spiel erscheint am 13. Februar 2024 und kann ab sofort für PS5 und Xbox Series vorbestellt werden.