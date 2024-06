EM 2024: Smart Home-Pionier tink bietet beste Preise und Unterhaltung

Am 14. Juni beginnt in München die Fußball-EM 2024. Der Smart Home-Spezialist tink hat daher eine Vielzahl von Angeboten geschnürt! Hier geht’s zu den EM-Deals im Überblick.

Um Fans der beliebten Sportart bereits vor dem heiß ersehnten Kick-off in Fußball-Ekstase zu versetzen, hat der Smart-Home-Pionier tink.at eine Vielzahl an EM Smart-Deals parat. Fußballmeister und Titelkandidaten können noch bis zum 19. Juni zu sportlichen Sparmeistern werden. Zur EM 2024 machen sich es Millionen Menschen auf der eigenen Couch gemütlich. Mit ein paar kühlen Getränken und in Fanartikel gekleidet, darf das Fußballfest jetzt gerne losgehen. Mit den neuesten Smart Home Produkten von tink wird jedes Wohnzimmer EM-tauglich und sorgt für das ultimative Fan-Erlebnis. Hier sind einige smarte Gadgets, die den EM-Abend bestimmt unvergesslich machen.

Die Pferdelunge am Platz

Damit während der EM keine Geräte den Geist aufgeben, ist die Anker Power Bank mit 20.000 mAh ein Muss. Sie bietet dank der PowerIQ- und VoltageBoost-Technologie genug Power, um Smartphones und Tablets mehrmals aufzuladen. Zudem kann die Powerbank zwei Geräte gleichzeitig in Höchstgeschwindigkeit aufladen, und das ohne Leistungsverlust. Das Anker Power Bank 325 – USB-C Powerbank mit 20.000 mAh 2er-Pack ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 44,95 Euro statt 99,98 Euro auf tink.at erhältlich.

Mittendrin statt nur dabei

Samsung setzt mit dem The Freestyle neue Maßstäbe in der Beamer-Technologie und sorgt für echtes EM-Stadion-Feeling. Dieses smarte Produkt beeindruckt durch sein fortschrittliches, kompaktes Design, intelligente Funktionen und hohen technischen Standard. Es bietet außergewöhnliche Video- und Audioqualität sowie Smart-TV-Technologie und macht langwierige Ausrichtungs- und Optimierungsvorgänge überflüssig. Ergänzt wird das Angebot durch das Samsung The Freestyle Case, das den Beamer LFF3C (2nd Gen) unterwegs ideal schützt und vor Stößen, Kratzern, Staub und Wasser bewahrt. Der Samsung The Freestyle Beamer LFF3C (2nd Gen) + gratis Case ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 609,95 Euro statt 1.058 Euro auf tink.at erhältlich.

Jedes Tor im Blick

Für entspannten TV-Genuss und Sicherheit während der EM-Spiele sorgt die eufy SoloCam S340. Die Dual-Sicherheitskamera bietet eine 3K-Auflösung, hochwertige Blendenöffnung sowie eine Nachtsicht in Farbe und einen 8-fachen Zoom, mit dem auch jedes noch so kleine Detail in voller Klarheit erfasst werden kann – nicht zuletzt dank ihrer 360° Überwachung. Das eufy SoloCam S340 2er-Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 279,95 Euro statt 399,98 Euro auf tink.at erhältlich.

Der perfekte Fußballrasen

Zu einer EM muss der Rasen im Stadion in Topform sein. Für einen perfekt getrimmten Rasen genießt der smarte Fußball-Fan und Gartenbesitzer die Fußball-Saison und all die packenden Abseits-, Foul- und Rote-Karte-Momente – und gibt zeitaufwendige Mäharbeiten an den smarten Teamkollegen ab. Der Mähroboter GARDENA smart SILENO city 400 m2 sorgt für einen Top Fußball-Rasen und schenkt Zeit: Leise, vollautomatisch und wetterunabhängig kümmert er sich um den grünen Teppich. Der GARDENA Mähroboter smart SILENO city 400 m² + gratis Garage ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 899,95 Euro statt 1.199,88 Euro auf tink.at erhältlich.

Stadionsound im Wohnzimmer

Mit sattem Sound zieht echtes EM-Stadion-Feeling in die eigenen vier Wände ein. Die MultiBeam-Technologie des Harman Kardon Citation Multibeam 700 schafft unabhängig von der Raumform und ohne weitere Lautsprecher eine breite Klangbühne, damit die Jubelrufe beim Torschuss auch in jeder Ecke des Wohnzimmer hörbar sind. Alles in allem erwartet euch ein leistungsstarker Sound-Allrounder mit Sprachsteuerung via Google Assistant, HDMI, Arc- und optischen Anschlüssen. Der Harman Kardon Citation Multibeam 700 + Citation Sub S ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 449 Euro statt 899,98 Euro auf tink.at erhältlich.

Stimmungsvolles Flutlicht

An lauen Sommerabenden nach dem EM-Match noch eine Runde im Garten kicken – mit dem Hombli Outdoor Smart Wall Light kein Problem. Die smarte Außenwandleuchte ist die perfekte Wahl für alle, die ihren Außenbereich in ein angenehmes EM-Ambiente für ein Public Viewing mit Freunden verwandeln wollen. Nachdem die Leuchte an den Netzstrom angeschlossen ist, stehen in Summe 16 Millionen Farben zur Verfügung, die in der Gestaltung keine Grenzen setzen. Das Hombli Outdoor Smart Wall Light V2 2er-Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 89,95 Euro statt 119,98 Euro auf tink.at erhältlich.

ABUS Wintecto One Fensterantrieb + gratis Fernbedienung 249,95 € statt 344,75 €

Anker 737 – 24K Powerbank – schwarz 89,95 € statt 149,99 € mit Code: Anker60

Anker Power Bank 325 – USB-C Powerbank mit 20.000 mAh 2er-Pack 49,95 € statt 99,98 €

Bosch Smart Home – Starter Set Brandschutz mit 5 Rauchwarnmelder (Gen. 2) 319,95 € statt 499,70 €

Bosch Smart Home – Starter Set Licht-/ Rollladensteuerung mit 8 Unterputz-Aktoren (Gen. 2) 479,95 € statt 699,55 €

Bosch Smart Home Licht-/ Rollosteuerung II 6er-Set 289,95 € statt 449,70 €

Bosch Smart Home Rauchwarnmelder II 6er-Set 359,95 € statt 479,70 €

EET Solar SolMate Balkon – Balkonkraftwerk mit Speicher und Balkonhalterungen (2x 430Wp) – Weiß 1.676 € statt 2.095 € mit Code: Solar20

eufy SoloCam S340 2er-Set 299,95 € statt 399,98 €

eufyCam 3 Starter Set 3+1 – 3er-Kameraset mit HomeBase 3 + Indoor Cam C220 619,95 € statt 788,99 €

eufyCam 3 Starter-Set 2+1 – 2er-Kameraset mit HomeBase 3 + Indoor Cam C220 469 € statt 588,99 €

eufyCam 3 Starter-Set 4+1 – 4er-Kameraset mit HomeBase 3 + Indoor Cam C220 769,95 € statt 1.037,99 €

Eve Aqua + Eve Energy Matter 169,95 € statt 189,90 €

Eve Energy Matter 3er-Set – Stromsensor & Schalter 89,95 € statt 119,85 €

Eve Light Strip + Erweiterung 89,95 € statt 129,90 €

GARDENA Mähroboter smart SILENO city 400 m² + gratis Garage 899,95 € statt 1.199,98 €

GARDENA Mähroboter smart SILENO life 1.500 m² Set mit LONA Funktion + gratis Garage 1.299,95 € statt 1.799,98 €

GARDENA Mähroboter smart SILENO life 750 m² Set mit LONA Technologie + gratis Garage 1.049,95 € statt 1.399,98 €

Google Nest Cam (mit Akku) 2er-Pack + kostenloser Google Nest Hub (2. Generation) 329,95 € statt 459,98 €

Google Nest Protect 4er-Pack – Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (2. Generation) 429,95 € statt 516 €

Hombli Smart Pathway Light Starter Kit – Smarter Wegeleuchten 6er-Set 269,95 € statt 359,98 €

Homematic IP Access Point + Rollladenaktor für Markenschalter 5er-Set + Adapter 359,95 € statt 414,45 €

Homematic IP Access Point + Rollladenaktor für Markenschalter 8er-Set + Adapter 559,95 € statt 633,15 €

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter 6er-Set – Markisensteuerung 379,95 € statt 419,70 €

Homematic IP Starter-Set Beschattung – für 4 Rollladen / Markisen 259,95 € statt 319,75 €

HOMEPILOT Gateway premium + Gurtwickler RolloTron pure smart 7er-Set 839,95 € statt 1.124,20 € mit Code: Homepilot20

HOMEPILOT Gurtwickler RolloTron pure DECT 2er-Set 249,95 € statt 289,78 €

Husqvarna Automower 305 Mähroboter + gratis Garage 1.199,95 € statt 1.678 €

Husqvarna Automower 310E NERA Mähroboter + gratis Garage 1.869 € statt 2.478 €

Husqvarna Automower 320 NERA + gratis Garage & Gartencheck 2.399,95 € statt 3.177,99 €

Husqvarna Automower 405X Mähroboter + Garage 1.749,95 € statt 2.428 €

Husqvarna Automower 410XE NERA Mähroboter + gratis Garage 2.299,95 € statt 2.978 €

Husqvarna Automower 415X Mähroboter + gratis Garage 2.129,95 € statt 2.928 €

Meater Plus – Smartes Fleischthermometer – silber 64,95 € statt 99 € mit Code: MEATER15

Netatmo Smarte Außenkamera Doppelpack – Outdoor-Sicherheitskamera 379,95 € statt 559,98 €

Netatmo Smarter Rauchmelder 3er-Set 199,95 € statt 299,97 €

Sonos Ace – Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Schwarz 499 €

Sonos Ace – Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Weiß 499 €

Sonos Era 100 4er-Set 769,95 € statt 1.116 €

Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino Set 1.739 € statt 2.456 €

Sonos Era 100 Beam Gen 2 Entertainment Set 799,95 € statt 1.107 €

Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino Set 2.029,95 € statt 2.896 €

STIGA A 500 – Autonomer Mähroboter + gratis Ersatzmesser und Schrauben 1.449 € statt 1.743 € mit Code: STIGA200

STIGA A 750 – Autonomer Mähroboter + gratis Ersatzmesser und Schrauben 1.679 € statt 2.043 € mit Code: STIGA200

tedee Komplett Set Adapter – Smart Lock + Bridge + Adapter 369,95 € statt 407,90 €

TP-Link Tapo C325WB – Outdoor Kamera 2er-Set 169,95 € statt 259,80 €

TP-Link Tapo C425 2er-Set – Smarte Kabellose Sicherheitskamera 249,95 € statt 339,80 €

TP-Link Tapo C520WS 2er-Set 149,95 € statt 199,80 €

Withings Body Scan – Vernetzte Gesundheitsstation – Schwarz 349 € statt 399,95 € mit Code: Withings50

Withings Body Scan – Vernetzte Gesundheitsstation – Weiß 349 € statt 399,95 € mit Code: Withings50

WORX Landroid S400 + gratis Garage 599,95 € statt 988 €

WORX Landroid Vision M800 + gratis Garage 1.679,95 € statt 2.048,99 €

Yale Smart Video Doorbell + Chime 159,99 € statt 189,98 €