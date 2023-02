Electronic Arts hat neun Minuten Star Wars Jedi: Survivor-Gameplay veröffentlicht

Das Video wurde von IGN veröffentlicht, ist weiter unten eingebettet und bietet einen Blick auf einen der neuen Planeten, die Spieler in Respawns Fortsetzung erkunden werden. Sie spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der erfolgreichen 2019-Veröffentlichung Star Wars Jedi: Fallen Order . In der Mission sucht der Protagonist Cal Kestis, einer der letzten verbliebenen Jedi in der Galaxie, Hilfe, um sein Schiff nach der Absturzlandung auf einem Planeten namens Koboh zu reparieren.

Im Dezember kündigte EA an, dass Star Wars Jedi: Survivor am 17. März 2023 für PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht. Aber letzte Woche verzögerte es die Veröffentlichung des Third-Person-, narrativen Action-Adventure-Titels um weitere sechs Wochen. “In den letzten drei Jahren hat das Jedi-Team hier bei Respawn sein kollektives Herz und seine Seele in Star Wars Jedi: Survivor gegossen, und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir mit dem nächsten Kapitel in der Geschichte von Cal Kestis zufrieden sind“, sagte Respawn in einer Erklärung, in der die Verzögerung angekündigt wurde.