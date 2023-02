Sechs Wochen später: Star Wars Jedi: Survivor kommt Ende April 2023

Respawn Entertainments Fallen Order-Nachfolger Star Wars Jedi: Survivor wird etwas später als erwartet erscheinen.

Warten auf den Survivor

Die Fortsetzung, Star Wars Jedi: Survivor, wird jetzt am 28. April veröffentlicht, dies gaben Respawn und der Herausgeber Electronic Arts am Dienstag bekannt. Padawan Cal Kestis und sein Droidenfreund BD-1 sollten ursprünglich Mitte März in der Fortsetzung die Fanbase erfreuen. Das neue Veröffentlichungsdatum für den Titel gegen Ende April stellt eine sechswöchige Verzögerung dar. “In den letzten drei Jahren hat das Jedi-Team hier bei Respawn alles für Star Wars Jedi: Survivor gegeben, und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass das nächste Kapitel in der Geschichte von Cal Kestis vollständig ist. Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf die letzte Phase: Fehlerbehebungen zur Verbesserung der Leistung, Stabilität, Politur und vor allem des Spielererlebnisses.“

Das Entwicklerstudio fügte hinzu: “Damit das Team die Respawn-Qualitätsmeßlatte erreichen kann, haben wir dem Team die Zeit zur Verfügung stellt, die es braucht. Um sicherzustellen, dass das Maß an Politur erreicht wird, das unsere Fans verdienen, haben wir unserem Release-Zeitplan sechs entscheidende Wochen hinzugefügt.” Kestis’ nächste Reise in der Star Wars-Galaxie spielt fünf Jahre nach den Ereignissen in Fallen Order, wobei unser Held immer noch vom Imperium als einer der letzten verbliebenen Jedi verfolgt wird. Der Nachfolgertitel wird “den dynamischen Kampf der Serie auf neue und innovative Weise ausdehnen”, was Kestis’ neue Machtfähigkeiten und neue Lichtschwerttechniken verleiht, die sowohl Fans als auch Neueinsteiger:innen ansprechen sollen.