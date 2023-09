Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erscheint im April 2024, ab sofort vorbestellbar

Vorbestellungen für das Strategie-RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sind jetzt über digitale Stores auf allen Plattformen erhältlich.

Dies gaben Publisher505 Games und der Entwickler Rabbit & Bear Studios bekannt. Wer sich schon auf das neue Spiel der Suikoden-Verantwortlichen freut, kann eine Vorbestellung tätigen. Das Spiel wird in einer Standard-Ausgabe verfügbar sein, die zwischen 45 und 50 Euro kostet. Wer einen Aufpreis in Kauf nehmen möchte, darf auch zur Digital Deluxe Edition (80 Euro) greifen, denn sie kommt mit einer Riege an Goodies daher. Dazu zählen 48 Stunden früher Vorabzugang, ein Saisonpass für kommende DLCs, Hintergrundbilder, Hauptquartierfarben, herunterladbare Inhalte sowie ein Easy Journey-Pack mit Heilungs- und Wiederbelebungsgegenständen. Zu guter Letzt warten noch ein digitales Kunstbuch und ein digitaler Soundtrack auf euch.

Zu den Vorbestellungen für jede Ausgabe gehört das “Early Bird Pack”, das eine “Enhancement Rune” und ein “Enhancement Accessory” und ein “Headquarters Custom Object” enthält. Beide Add-ons werden zu einem späteren Zeitpunkt separat verkauft. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wurde dank der phänomenalen Unterstützung der Community zum #1 finanzierten Kickstarter-Videospiel des Jahres 2020. Der spirituelle Nachfolger der mittlerweile entschlafenen Suikoden-Serie erscheint am 23. April 2024 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls, seht ihn euch gleich hier an!