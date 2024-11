Ein Volleyball-RPG namens Beastieball (PC) kommt demnächst

Das rundenbasierte Volleyball-Rollenspiel Beastieball wird am 12. November im Early Access für PC über Steam veröffentlicht.

Über Beastieball

Diesen Erscheinungstermin für das eher ungewöhnliche RPG gaben Klei Publishing und Entwickler Wishes Unlimited bekannt. Die Early Access-Version wird von Anfang bis Ende spielbar sein, wobei die typische Spielzeit zwischen 15 und 25 Stunden liegt, mit jeder Menge Inhalten, die es zu entdecken gib. Es wird erwartet, dass es mindestens bis Ende 2025 in Early Access bleibt, während dieser Zeit wird es mit neuen Beasties, Bossen, Story-Ereignissen, Charakteren, Funktionen, Verbesserungen der Lebensqualität und mehr aktualisiert. Worum geht’s genau? Ihr trainiert ein Sportteam in Beastieball, und wie im echten Volleyball geht es um die Beziehungen untereinander. Dabei können sie BESTIES, PARTNER, RIVALEN oder SWEETHEARTS werden!

Im Teamsport erhalten die Figuren einen kraftvollen Kombi-Move, der für jedes Paar einzigartig ist und die Schlacht in einem harten Spiel zu euren Gunsten wenden kann! Angriffe und Verteidigung sind gleich wichtig, und alle haben einzigartige Stärken und Schwächen. Verschiedenste Ranked Coaches sind in einer offenen Welt beheimatet, und alle haben ihre eigene Geschichte. Wir müssen sie besiegen und unser Ranking erhöhen, wenn wir in der CROWN SERIES antreten wollen. Besonders cool hierbei ist: Bosse werden alle von Anfang an auf der Karte enthüllt und können in beliebiger Reihenfolge besiegt werden. Mit jedem, den wir schlagen, werden die anderen stärker, so dass das Game immer eine Herausforderung bleibt. Trailer zu Beastieball gefällig?