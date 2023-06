Ein neues Slender wird kommen, Slenderman-Countdown läuft bereits

Slender: The Arrival ist mittlerweile zehn Jahre her, und nun scheint wohl ein Comeback angebracht zu sein. Was erwartet uns da?

Über die Zukunft von Slender

Ein neuer Teaser und Countdown des Entwicklers Blue Isle Studios deutet darauf hin, dass der Humanoid in naher Zukunft ein Comeback feiert. Das langarmige gesichtslose Wesen hat schon ein paar Ausflüge in unsere Welt hinter sich. Slender: The Eight Pages kam 2012 an, mit Slender: The Arrival, das kurz darauf im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Der gruselige Kerl erhielt 2018 sogar seinen eigenen Spielfilm, und nun scheint Slenderman eine große Rückkehr in die Welt der Videospiele zu machen. Getwittert vom Slender: The Arrival-Konto wurde ein kurzer Teaser-Trailer mit der Bildunterschrift “Er wartet…” geteilt. Dieser Teaser ist nur wenige Sekunden lang und zeigt den ganz klassischen Horror-Effekt, aber seht selbst: